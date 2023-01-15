Итоги недели: шебекинцы просят о помощи Путина, а в Белгороде едят вареники

Дальше всё пошло стандартно: мастер-классы, игры и прочие развлечения. Помимо этого, все желающие могли получить на Соборной площади бесплатные вареники. Еды на празднике действительно подготовили много. Белгородцам и гостям города предлагали вареники с вишней, творогом, картофелем, шоколадом, яблоками, сыром и мелом. Да, последний вариант действительно не для каждого. Всего раздали около 30 тысяч угощений.