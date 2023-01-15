Итоги недели: шебекинцы просят о помощи Путина, а в Белгороде едят вареники

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
14 декабря в Белгороде прошёл фестиваль вареников. И начался он необычно, но по-русски. Белгородцам решили сделать сюрприз — на центральную улицу города вывели небольшого медведя.
Дальше всё пошло стандартно: мастер-классы, игры и прочие развлечения. Помимо этого, все желающие могли получить на Соборной площади бесплатные вареники. Еды на празднике действительно подготовили много. Белгородцам и гостям города предлагали вареники с вишней, творогом, картофелем, шоколадом, яблоками, сыром и мелом. Да, последний вариант действительно не для каждого. Всего раздали около 30 тысяч угощений.
Часть вареников отправили белгородским переселенцам, которые сейчас находятся в ПВР Московской и Тульской областей. Накормили щедрые белгородцы и военных. Закрыла фестиваль группа «Градусы». Музыканты тоже попросили угощение и забрали с собой пять килограммов замороженных вареников.
Забыли про железную бабушку из Белгорода? Она жива-здорова и продолжает вести экстремальный досуг, особенно для своих лет.
16-кратной рекордсменке Книги рекордов России Марии Колтаковой исполнился 101 год. Накануне белгородка решила устроить коллаборацию со спортсменом из Брянской области. Пока «железная бабушка» лежала на полу, Михаил Климовцев проехал над ней на инвалидной коляске — только на задних колёсах. Это не самый опасный трюк, который прожила Мария Колтакова. Ранее она летала на реактивном самолёте, управляла танком, била рекорд по гвоздестоянию.
Жительница Шебекино записала видеообращение президенту РФ Владимиру Путину. Причина такого шага — постоянные обстрелы города и страх за жизнь. В своём сообщении женщина попросила сделать хоть что-нибудь, чтобы помочь шебекинцам: не у всех есть деньги на переезд и начало новой жизни.
Из-за отсутствия материальной помощи приграничной зоне местная жительница считает, что белгородцев «бросили». Она попросила, чтобы Белгородскую область услышали и предприняли меры.
Вечером 10 января со стороны Украины сильно обстреляли Шебекино. В тот день повреждения получили 56 жилых домов, пострадали шесть человек. Пятерым оказали помощь на месте и отправили лечиться домой, 47-летняя женщина получила тяжёлые ранения. Её доставили в горбольницу № 2 Белгорода и оперировали всю ночь после обстрела.
Тогда речь шла о борьбе за жизнь — местная жительница лежит в реанимации в стабильно тяжёлом состоянии. У неё был травматический шок. 13 января стало известно, что женщина пришла в сознание. По словам главы Шебекинского округа, пострадавшей стало немного лучше. Состояние стабильное.
На неделе в Белгородской области стало известно сразу о двух нелепых ситуациях, отражающих культуру некоторых местных жителей.
Первая нелепость произошла ещё в декабре, но осветили её недавно. Батюшка в селе Неклюдово Шебекинского округа во время отпевания умершей поругался с её родственниками. Одному из них священник вовсе пообещал «набить морду кадилом». Конфликт уже уладили, но мужчину всё равно временно отправили в монастырь.
Вторая нелепость оказалась банальнее. Выпускник школы в Губкине хотел поблагодарить своих учителей, но, видимо, никогда ранее не дарил цветы и не знал, что означает чётное число гвоздик. Либо это была шутка, которая вышла из-под контроля: директор школы после такого визита обратилась в полицию.