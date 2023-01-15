Военный взорвал гранату в части под Белгородом, что привело к детонации боеприпасов

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
По информации источника, десять военнослужащих пострадали при взрыве боеприпасов в сельском доме культуры на хуторе Тоненькое в Белгородской области. Об этом информируют экстренные службы.
По данным telegram-канала «112», подрыв РГД-5 в расположении совершил командир взвода. Это произошло 14 января. Площадь возгорания составила 450 кв. м. Из-за этого сдетонировали боеприпасы, которые находились в комнате хранения оружия. Пожар потушили огнеборцы. Возбуждено уголовное дело.
В telegram-канале Baza указано, что погибли трое военнослужащих.
Официальных заявлений пока не поступало.