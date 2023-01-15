Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:55

Published Сегодня, 12:55

Modified Сегодня, 15:13

Updated Сегодня, 15:13

Военный взорвал гранату в части под Белгородом, что привело к детонации боеприпасов

Сегодня, 12:55
Фото: 1MI

Три человека погибли при детонации боеприпасов под Белгородом

ЧП произошло на хуторе Тоненькое в Белгородской области. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает ТАСС. Также информация появилась в нескольких telegram-каналах.

По  информации источника, десять военнослужащих пострадали при взрыве боеприпасов в сельском доме культуры на хуторе Тоненькое в Белгородской области. Об этом информируют экстренные службы.

По данным telegram-канала «112», подрыв РГД-5 в расположении совершил командир взвода. Это произошло 14 января. Площадь возгорания составила 450 кв. м. Из-за этого сдетонировали боеприпасы, которые находились в комнате хранения оружия. Пожар потушили огнеборцы. Возбуждено уголовное дело.

В telegram-канале Baza указано, что погибли трое военнослужащих.

Официальных заявлений пока не поступало.



 

 

На территорию Белгородской области прибыли военнослужащие из семи субъектов РФ
Узнать подробнее
Читайте также:
Под Артёмовском в ходе СВО погиб военнослужащий из Белгородской областиЗа три месяца в фонд поддержки военнослужащих белгородцы перевели 13 млн рублейЗа три месяца в фонд поддержки военнослужащих белгородцы перевели 13 млн рублей
#Кристина Семенчук#Происшествия#Белгородская область#Военный#Подрыв#Граната
Подпишитесь
Итоги недели: шебекинцы просят о помощи Путина, а в Белгороде едят вареники
Сегодня, 08:16
На территорию Белгородской области прибыли военнослужащие из семи субъектов РФ
Сегодня, 08:58
На гастрономическом фестивале в Белгороде раздали около 200 тысяч вареников
Сегодня, 09:56
Группа «Градусы» пожаловалась, что их не угостили варениками на фестивале
Вчера, 18:41
Как прошёл фестиваль вареников в Белгороде: фото
Вчера, 14:05
Белгородские медики будут получать специальную социальную выплату с февраля
Сегодня, 07:24