В белгородском приграничье задерживается строительство жилья из-за нехватки финансов

Ещё 17 ноября в жилой дом в Шебекино попал снаряд и 15-летнюю девушку тяжело ранило. Сейчас юная белгородка вовсю идёт на поправку, но вопрос с жильём до сих пор не решён.
В вечернем прямом эфире «10 вопросов губернатору» Вячеслав Гладков объяснил, что региональным властям стало тяжелее выделять необходимые средства на строительство домов в приграничье, поэтому они рассчитывают на помощь правительства РФ в этом вопросе.
Сейчас мы обсуждаем с правительством РФ вопрос об оказании финансовой помощи при строительстве жилья в тех населённых пунктах, которые пострадали от обстрелов. Всё, что мы делали в течение девяти месяцев, сейчас уже достаточно тяжело выполнять. Как только найдём решение проблемы, обязательно сообщим.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что за последние два месяца Шебекинский городской округ неоднократно подвергался обстрелам со стороны Украины, в результате чего гибли люди.