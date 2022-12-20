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Шебекино вновь под обстрелом ВСУ, есть пострадавший

Сегодня, 09:49
Фото: Bel.ru

Губернатор Гладков сообщил о пострадавшем после обстрела ВСУ Шебекино

По словам главы региона, есть один пострадавший — у него перелом костей предплечья. Без электричества на время осталась треть горожан, аварийные бригады выехали на место. Снаряды попали в промзону.
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Обстрел

20 декабря Шебекинский горокруг вновь попал под обстрел ВСУ. Пострадал один человек — у него перелом костей предплечья. Мужчину госпитализировали, его состояние оценивают как средней степени тяжести.

Есть проблемы с электроснабжением — треть жителей Шебекино на время осталась без света. Энергоснабжение обещают восстановить в ближайшее время, аварийные бригады выехали на место.

В Белоблводоканале добавили, что в городе с 11:50 отсутствует и водоснабжение.

Губернатор сообщил, что снаряды попали в складские помещения на территории промышленной зоны. По словам Вячеслава Гладкова, по состоянию на 12:40 обстрел продолжался.

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#Происшествия#Обстрел#Шебекинский горокруг#Шебекино#Вячеслав Гладков#Обстрел ВСУ#Пострадавший#Электричество#Водоснабжение#Инна Рогова
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