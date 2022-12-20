Шебекино вновь под обстрелом ВСУ, есть пострадавший

Губернатор Гладков сообщил о пострадавшем после обстрела ВСУ Шебекино

По словам главы региона, есть один пострадавший — у него перелом костей предплечья. Без электричества на время осталась треть горожан, аварийные бригады выехали на место. Снаряды попали в промзону.