Шебекино вновь под обстрелом ВСУ, есть пострадавший

20 декабря Шебекинский горокруг вновь попал под обстрел ВСУ. Пострадал один человек — у него перелом костей предплечья. Мужчину госпитализировали, его состояние оценивают как средней степени тяжести.
Есть проблемы с электроснабжением — треть жителей Шебекино на время осталась без света. Энергоснабжение обещают восстановить в ближайшее время, аварийные бригады выехали на место.
В Белоблводоканале добавили, что в городе с 11:50 отсутствует и водоснабжение.
Губернатор сообщил, что снаряды попали в складские помещения на территории промышленной зоны. По словам Вячеслава Гладкова, по состоянию на 12:40 обстрел продолжался.