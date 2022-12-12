Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Выжившего при обстреле Шебекино десятилетнего мальчика отправят на ёлку

Сегодня, 19:18
Фото: 1MI
Ёлка.
Сейчас ребёнок наблюдается у детского психолога, сообщил в прямом эфире губернатора белгородец.

В вечернем прямом эфире к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову обратился мужчина с просьбой отправить на ёлку десятилетнего мальчика, пострадавшего при обстреле.

Ребёнок вместе с фармацевтом выжил при обстреле аптеки в Машзаводском районе Шебекинского горокруга. Мальчик испытал сильный стресс, поэтому в данный момент наблюдается у детского психолога и проходит курс иглоукалывания. Житель области попросил порадовать и отвлечь ребёнка, отправив его на ёлку.

Глава региона Вячеслав Гладков пообещал сделать всё возможное, чтобы отправить пострадавшего мальчика на праздник.

Напомним, что обстрел Шебекинского горокруга случился вечером 15 ноября. Снаряды попали в аптеку и в ларёк «Хрусталь Белогорья». По данным губернатора области, в результате обстрелов погибли минимум два человека, ещё трое получили ранения.

«Боялась, что потеряю сознание и умру»: рассказ 15-летней Лизы об обстреле Шебекино
Узнать подробнее
Читайте также:
В полуразрушенных торговых центрах Шебекино начинают открывать магазиныСо стороны Украины снова обстреляли ШебекиноВладелец сгоревших после обстрела ТЦ в Шебекино понёс ущерб в 350 млн рублейПри обстреле Шебекино пострадали общежитие и два дома
#Александра Склярова#Общество#Операция на Украине#Новый год#Белгородская область#Шебекино#Вячеслав Гладков#Обстрел ВСУ#Елка
Подпишитесь
Индекс утраты: как на самом деле изменились цены в Белгородской области
Сегодня, 13:19
Ёлочные базары Белгорода отметили на специальной интерактивной карте
Сегодня, 16:44
Введут ли в Белгородской области запрет на продажу фейерверков?
Сегодня, 17:23
В белгородском «Сити Молле» можно будет укрыться от обстрелов
Сегодня, 18:18
Три года ни пить, ни есть: во сколько реально обойдется средняя иномарка белгородцам
Сегодня, 13:47
Пришёл, увидел, рассудил. Кандидат в мэры Бывшев пообщался с подписчиками «Бел.Ру»
Сегодня, 12:11