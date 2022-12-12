Выжившего при обстреле Шебекино десятилетнего мальчика отправят на ёлку

Ребёнок вместе с фармацевтом выжил при обстреле аптеки в Машзаводском районе Шебекинского горокруга. Мальчик испытал сильный стресс, поэтому в данный момент наблюдается у детского психолога и проходит курс иглоукалывания. Житель области попросил порадовать и отвлечь ребёнка, отправив его на ёлку.