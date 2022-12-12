Выжившего при обстреле Шебекино десятилетнего мальчика отправят на ёлку

В вечернем прямом эфире к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову обратился мужчина с просьбой отправить на ёлку десятилетнего мальчика, пострадавшего при обстреле.
Ребёнок вместе с фармацевтом выжил при обстреле аптеки в Машзаводском районе Шебекинского горокруга. Мальчик испытал сильный стресс, поэтому в данный момент наблюдается у детского психолога и проходит курс иглоукалывания. Житель области попросил порадовать и отвлечь ребёнка, отправив его на ёлку.
Глава региона Вячеслав Гладков пообещал сделать всё возможное, чтобы отправить пострадавшего мальчика на праздник.
Напомним, что обстрел Шебекинского горокруга случился вечером 15 ноября. Снаряды попали в аптеку и в ларёк «Хрусталь Белогорья». По данным губернатора области, в результате обстрелов погибли минимум два человека, ещё трое получили ранения.