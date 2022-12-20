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В Шебекино не планируют эвакуировать людей

Сегодня, 19:04
Фото: Соцсети главы Шебекинского округа
Владимир Жданов
Об этом в прямом эфире сообщил глава округа Владимир Жданов.

Некоторые белгородцы увидели информацию о грядущей эвакуации жителей Шебекино. В вечернем прямом эфире одна из жительниц поинтересовалась у главы Шебекинского городского округа, планируется ли эвакуация города.

Глава округа Владимир Жданов заверил её, что, несмотря на непростую ситуацию, речи об эвакуации жителей города пока не ведётся.

Напомним, что 9 декабря жители области также интересовались у главы Белгородского района Владимира Перцева, планируется ли эвакуация села Вергилёвка Яснозоренского сельского поселения, так как оно находится близко к границе. Перцев ответил, что эвакуировать никого не будут.

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#Александра Склярова#Спецоперация#Эвакуация#Шебекинский горокруг#Владимир Жданов#Обстрел ВСУ
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