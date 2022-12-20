В Шебекино не планируют эвакуировать людей

Некоторые белгородцы увидели информацию о грядущей эвакуации жителей Шебекино. В вечернем прямом эфире одна из жительниц поинтересовалась у главы Шебекинского городского округа, планируется ли эвакуация города.
Глава округа Владимир Жданов заверил её, что, несмотря на непростую ситуацию, речи об эвакуации жителей города пока не ведётся.
Напомним, что 9 декабря жители области также интересовались у главы Белгородского района Владимира Перцева, планируется ли эвакуация села Вергилёвка Яснозоренского сельского поселения, так как оно находится близко к границе. Перцев ответил, что эвакуировать никого не будут.