В Шебекино не планируют эвакуировать людей

Напомним, что 9 декабря жители области также интересовались у главы Белгородского района Владимира Перцева, планируется ли эвакуация села Вергилёвка Яснозоренского сельского поселения, так как оно находится близко к границе. Перцев ответил, что эвакуировать никого не будут.