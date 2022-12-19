«Нам не страшно»: как скорая помощь работает в приграничном Шебекино

На федеральном телевидении появился сюжет о работе скорой помощи в приграничном Шебекино. Станция скорой помощи в городе работает усиленно ещё с марта. Из сёл людей приходилось вывозить прямо из-под обстрелов.
Как рассказала заведующая местной подстанцией скорой помощи Юлия Гуляева, часто прилетает в частный сектор, люди гибнут, раненых бывает много, поэтому работать стало сложно.
С марта медработники оказывают помощь военнослужащим. Сутками они дежурили на приграничных пунктах, помогая эвакуировать солдат с линии соприкосновения.
Одному медику пришлось спасать 15-летнюю в Лизу, в дом которой попал снаряд. Ещё двое сотрудников помогли нескольким десяткам человек в приграничных сёлах, вывозя их из-под обстрелов. По их словам, им не страшно и не должно быть страшно, поскольку они первые, кто приходит на помощь людям.