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«Нам не страшно»: как скорая помощь работает в приграничном Шебекино

Сегодня, 12:02
Фото: 1MI

На федеральном ТВ вышел сюжет о работе медиков в белгородском приграничье

В приграничных сёлах медикам приходилось вывозить людей буквально из-под обстрелов. Сюжет опубликовали на телеканале НТВ.

На федеральном телевидении появился сюжет о работе скорой помощи в приграничном Шебекино. Станция скорой помощи в городе работает усиленно ещё с марта. Из сёл людей приходилось вывозить прямо из-под обстрелов.

Как рассказала заведующая местной подстанцией скорой помощи Юлия Гуляева, часто прилетает в частный сектор, люди гибнут, раненых бывает много, поэтому работать стало сложно.

С марта медработники оказывают помощь военнослужащим. Сутками они дежурили на приграничных пунктах, помогая эвакуировать солдат с линии соприкосновения.

Одному медику пришлось спасать 15-летнюю в Лизу, в дом которой попал снаряд. Ещё двое сотрудников помогли нескольким десяткам человек в приграничных сёлах, вывозя их из-под обстрелов. По их словам, им не страшно и не должно быть страшно, поскольку они первые, кто приходит на помощь людям.  

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