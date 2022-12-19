«Нам не страшно»: как скорая помощь работает в приграничном Шебекино

Одному медику пришлось спасать 15-летнюю в Лизу, в дом которой попал снаряд. Ещё двое сотрудников помогли нескольким десяткам человек в приграничных сёлах, вывозя их из-под обстрелов. По их словам, им не страшно и не должно быть страшно, поскольку они первые, кто приходит на помощь людям.