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Тяжело раненной при обстреле Шебекино оказалась 15-летняя девушка

Сегодня, 11:23
Фото: страница Петра Толстого в соцсети
девочка ранена при обстреле Шебекино
17 ноября город в Белгородской области обстреляли из ракетной системы залпового огня «Град». Подробности рассказал Пётр Толстой.

Жилой дом в результате обстрела разрушен полностью. Ребёнок доставлен в больницу в тяжёлом состоянии. Депутат Госдумы приехал на место ЧП вместе с губернатором Вячеславом Гладковым.

«Что можно сказать близким девочки? Чем утешить? Как защитить? Ответом может быть только наша победа!» — написал Пётр Толстой в соцсети.

Снаряд попал прямо в дом. О других пострадавших информация не поступала. На месте работают оперативные службы.

Напомним, 15 ноября при обстреле Шебекино погибло три человека. В тот же вечер в результате обстрела Валуек погиб мужчина.

девочка ранена при обстреле Шебекинодевочка ранена при обстреле Шебекино
девочка ранена при обстреле Шебекино
Фото: страница Петра Толстого в соцсети
В результате обстрела из «Града» в Шебекино тяжело ранена девушка
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#Евгений Грицков#Происшествия#Операция на Украине#Шебекино#Пётр Толстой#Обстрел#Пострадавшая#Девочка
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