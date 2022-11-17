Тяжело раненной при обстреле Шебекино оказалась 15-летняя девушка

Жилой дом в результате обстрела разрушен полностью. Ребёнок доставлен в больницу в тяжёлом состоянии. Депутат Госдумы приехал на место ЧП вместе с губернатором Вячеславом Гладковым.
«Что можно сказать близким девочки? Чем утешить? Как защитить? Ответом может быть только наша победа!» — написал Пётр Толстой в соцсети.
Снаряд попал прямо в дом. О других пострадавших информация не поступала. На месте работают оперативные службы.
Напомним, 15 ноября при обстреле Шебекино погибло три человека. В тот же вечер в результате обстрела Валуек погиб мужчина.