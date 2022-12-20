Очередной обстрел Шебекино и судебные тяжбы с гастробаром Mesto Grill: итоги дня

Управляющий Mesto Grill рассказал, что проблемы начались после переезда одного жильца из пригорода. Именно он был недоволен шумной работой заведения. Управдом же объяснила, что кондиционеры гастробара сильно шумят. Интересно, что вводили кондиционеры в эксплуатацию после строительства, по крайней мере, так говорит женщина. Отверстие там слишком большое, а значит, установка была сделана без разрешения, заключила управдом.