Очередной обстрел Шебекино и судебные тяжбы с гастробаром Mesto Grill: итоги дня

Обстрел Шебекино
20 декабря приграничный город вновь оказался под огнём ВСУ. Снаряды упали в промзоне. Пострадал один человек — он получил перелом костей предплечья. Раненых могло быть и больше, но рабочие вовремя ушли в укрытие.
Со слов очевидца, сами прилёты длились не более пяти секунд. Снаряд попал в крышу постройки в промышленной зоне. Пострадавшему помогли спуститься в убежище, где и вызвали скорую.
В результате обстрела повредило склады и промышленные здания. Часть горожан временно осталась без света и воды.
Прекращение обстрелов
Полковник запаса и член президиума организации «Офицеры России» Андрей Головатюк рассказал, когда прекратятся обстрелы Белгорода. Военные получили новые комплексы «Пенициллин», которые обнаруживают РСЗО и артиллерийские батареи.
Головатюк уверен, что комплексы помогут обнаружить установки противника быстрее. Постоянные обстрелы, как считает полковник, связаны с тем, что ВСУ постоянно меняют своё местоположение.
Судебные тяжбы
Журналисты «Бел.Ру» выяснили, почему белгородцы судятся с гастробаром Mesto Grill. В суд на заведение подало ТСН «ЖК Семь». Горожане требуют, чтобы бар убрал кондиционер, скамейки и ряд других объектов, которые якобы установлены неправомерно.
Управляющий Mesto Grill рассказал, что проблемы начались после переезда одного жильца из пригорода. Именно он был недоволен шумной работой заведения. Управдом же объяснила, что кондиционеры гастробара сильно шумят. Интересно, что вводили кондиционеры в эксплуатацию после строительства, по крайней мере, так говорит женщина. Отверстие там слишком большое, а значит, установка была сделана без разрешения, заключила управдом.