Моностон и инопланетные евреи: первая экспертиза скандальной белгородской книги

«Иисусу не было понятно, почему о Моностоне не знал Гаутама, но Я Ему объяснил: он не был человеком в том смысле, что вложен был в мальчика родившегося импульс внешний, не от Меня, а от Мозга Мирового, оттого и ум его не принял условий жизни на Земле. Это не был человек, но посланец Высшего Разума, который не выполнил миссии своей, а заменил её по своему произволу иной: не изучил он жизнь земную, хотя имел возможности».