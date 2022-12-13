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Моностон и инопланетные евреи: первая экспертиза скандальной белгородской книги

Сегодня, 12:12
Фото: 1MI

Скандальное белгородское «Евангелие…» проверили на религию и психолингвистику

В распоряжении у «Бел.Ру» оказалась заказанная заинтересованной стороной экспертиза книги «Евангелие от Елизаветы». Благодаря ей нам удалось узнать, кто такой Моностон, какие у него отношения с Мировым Мозгом, а также что об этом всём думают эксперты из Минюста.

Экспертиза: кто проводил и зачем

Исследование «Евангелия от Елизаветы» было заказано Валерией Пермиловской. Женщина является заинтересованным лицом, участвующим в судебном процессе по признанию этой книги экстремистской. Известно также, что Пермиловская ранее публиковала в своих соцсетях отрывки из «Евангелия…».

Проводили исследование в лаборатории судебной лингвистической экспертизы ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России. Экспертами стали заведующие лабораторией судебной экспертизы и кандидаты наук Виталий Кузнецов и Татьяна Секераж. Что касается религиоведческого исследования, то для него привлекли отдельного учёного и доктора философских наук Екатерину Элбакян.

«B процессе комплексного исследования проведено религиоведческое исследование текста издания и психолого-лингвистическое исследование», — говорится в предисловии.

Копию экспертизы нам предоставила ещё одна заинтересованная сторона, участвующая в деле. Напомним, что дело о признании экстремистскими материалов, которые силовики изъяли у экс-спикера облдумы Ольги Павловой и её заместителя Валерия Сергачёва, суд начал рассматривать 17 октября.

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«Нелестный образ иудейской элиты»

Изучали книгу девять дней. Результаты получились объёмными — текст занял порядка 60 страниц. Если вкратце, то эксперты пришли к следующим выводам:

  1. Книга относится к разряду «условно религиозно-эзотерической внеконфессиональной», несмотря на использование евангельских образов и сюжетов.
  2. В книге отсутствует конфессиональная позиция, сопряжённая с канонами христианства.
  3. В книге отсутствуют признаки возбуждения ненависти и розни к группам лиц.
  4. В тексте отсутствуют признаки унижения групп и достоинства определённых лиц.
  5. В «Евангелии...» также отсутствуют признаки пропаганды превосходства человека по признакам его социальной, религиозной и расовой принадлежности.

В том числе, по мнению экспертизы, не возбуждают никакой ненависти к определённым группам лиц и не содержат признаков пропаганды превосходства одной расы над другой следующие фрагменты из «Евангелия»:

  1. «Для великой истины найдите силы в себе прочесть сие Евангелие. Лучистую веру вы обретёте, когда познаете истину».
  2. «Иудеев не любили за это, ибо устроившись где-то в ином месте, они исподволь начинают менять жизнь окружающих, подчиняя их своей воле путём ловкого обмана и неумения людей понять столь хитроумные козни».
  3. «То, что Моего Сына исторгли иудеи из народа своего, из жизни, получило и на небе продолжение: их души очень нечасто возвышенными бывают».

Так, например, по мнению исследователей, второй фрагмент не является экстремистским и не возбуждает ненависти по следующим причинами:

«Нелестный образ иудейской элиты как источника стереотипов общественного мнения присутствует и в каноническом Новом завете. Например, один из фрагментов описания того, как решалась участь Иисуса, гласит: "Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать Его смерти; и, связав Его, отвели и предали Его Понтию Пилату, правителю. Тогда Иуда, предавший Его, увидев, что Он осужден, и, раскаявшись, возвратил тридцать сребреников первосвященникам и старейшинам, говоря: согрешил я, предав кровь невинную. Они же сказали ему: что нам до того? смотри сам" (Мф., 27:1-4)».

Все эти выводы были озвучены Пермиловской в суде. Подробнее о том, как проходило заседание, можно прочесть в нашем материале.

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Мировой Мозг, Моностон и Вечный Жид

Присутствуют в тексте и другие фрагменты из скандально известной книги. В них даётся ответ на вопрос, кто такой Мировой Мозг, в каких он отношениях с богом-Моностоном, а также рассказывается, почему евреи попали на нашу землю с другой планеты. Приводим цитаты целиком:

«Иисусу не было понятно, почему о Моностоне не знал Гаутама, но Я Ему объяснил: он не был человеком в том смысле, что вложен был в мальчика родившегося импульс внешний, не от Меня, а от Мозга Мирового, оттого и ум его не принял условий жизни на Земле. Это не был человек, но посланец Высшего Разума, который не выполнил миссии своей, а заменил её по своему произволу иной: не изучил он жизнь земную, хотя имел возможности».

«Почему иудеи, или евреи, изначально были бездомны? Иудеи — великий народ в единственном смысле: их души дал им не Я, а Мозг Мировой. Они люди, коим дал жизнь Тот, Кто выше Меня. Души некие с иной планеты обитания обрели воплощение на Земле по велению Высшего Разума Вселенной. Но им не удалось появиться в одном каком-то месте. Они воплощались поодиночке на обширной территории».

«Иудеи всегда были для людей привычным явлением: умение их устроиться получше было известно людям иным. Иудеев не называли вечными жидами, то есть вездесущими и не знающими покоя, это случится позже, после жизни Иисуса, но их великое умение приноравливаться к любому жизнеустройству уже тогда было известно людям».

Отметим, что повествование в книге идёт от лица некоего «высшего разума», транслирующего свои мысли на бумагу с помощью женщины Елизаветы. Последняя, согласно книге «Потрясение» экс-губернатора Евгения Савченко, является перерождённой душой матери Иоанна Предтечи. Предполагается, что настоящее имя Елизаветы — Любовь Кузьмина-Завьялова. Женщина живёт в Санкт-Петербурге, работает, по неподтверждённым данным, уборщицей, и также участвует в судебном процессе. Правда, удалённо: Завьялова не посетила ни одного заседания в Белгороде.

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Москва — Вьетнам — Белгород

На данный момент ожидаются результаты ещё одной экспертизы — на этот раз судебной. Именно она станет решающей и поставит в истории точку. Литературу сейчас изучают в Московском государственном лингвистическом университете — одним из экспертов станет религиовед Роман Силантьев, который считает, что у возникшей в регионе возможной секты могут быть вьетнамские корни. Таким образом, производство по административному делу приостановлено до окончания проведения судебной экспертизы.

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