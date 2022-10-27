В Белгороде экс-депутатов судят за книгу с признаками экстремизма

Кроме того, по словам Сергачёва, 90 экземпляров книги он выкупил в 2017 году, а в 2022 году — 1910 экземпляров: «Она у меня дома. Какую-то часть отдал близким товарищам по их просьбе. Не смотрел их сохранность, наличие, не пересчитывал».