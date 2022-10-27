В Белгороде экс-депутатов судят за книгу с признаками экстремизма

27 октября в Октябрьском районном суде Белгорода прошло предварительное судебное заседание о признании экстремистскими материалов, которые силовики изъяли у экс-спикера облдумы Ольги Павловой и её заместителя Валерия Сергачёва. Дело суд начал рассматривать 17 октября. Истцом выступила областная прокуратура.
Напомним, в апреле у правоохранителей возникли вопросы к Ольге Павловой и её заместителям Валерию Сергачёву и Елене Бондаренко. Это произошло из-за книги «Евангелие от Елизаветы» с возможными признаками экстремизма.
27 октября в заседании приняли участие представитель прокуратуры, представитель Управления Минюста России по Белгородской области, Валерий Сергачёв, его представитель, а также заинтересованное лицо Валерия Пермиловская.
В ходе заседания представитель Сергачёва попросил отложить судебное заседание, чтобы дать ему возможность ознакомиться с материалами дела. По его словам, к делу он приступил только сегодня, 27 октября.
«Тот адвокат, с которым я начинал работать, соскочил в последний момент», — добавил Сергачёв.
Также об отсрочке судебного заседания попросила Валерия Пермиловская. Известно, что Пермиловская запросила рецензию книги в двух экспертных организациях — в Институте судебных экспертиз и криминалистики, а также в Многопрофильном центре судебных экспертиз и криминалистики.
Судья Елена Орлова сообщила, что оценку книги даст Московская епархия РПЦ, поскольку, согласно иску, данная книга затрагивает интересы буддистов, православных и иудеев.
В данном случае Московская епархия относится к православному христианству, только в одном христианстве существует более 80 конфессий. Плюс к этому есть иудаизм и т. д. Вопрос в том — что может судить епархия за буддистов и мусульман? Я так полагаю, что это именно РПЦ инициировала ситуацию по данному иску. Здесь никто не возмутился ни со стороны буддистов, ни со стороны мусульман.
представитель Сергачёва
— Вы хотите, чтобы мы привлекли к участию в деле представителей из этих конфессий в качестве заинтересованных лиц? , — спросила судья.
— Возможно, — представитель Сергачёва.
Судья заявила, что епархия даст оценку только по своему направлению. Представителю Сергачёва дали возможность собрать адреса представителей остальных конфессий и ходатайствовать о привлечении их к делу.
Кроме того, по словам Сергачёва, 90 экземпляров книги он выкупил в 2017 году, а в 2022 году — 1910 экземпляров: «Она у меня дома. Какую-то часть отдал близким товарищам по их просьбе. Не смотрел их сохранность, наличие, не пересчитывал».
Согласно иску, отгрузка экземпляров также происходила в Институт региональной кадровой политики. Эту информацию также проверят. Суд определил вызвать и допросить в качестве свидетеля Константина Лахнова, генерального директора ООО «Константа».
Также стало известно, что цитаты из книги добавляла на свою личную страницу «ВКонтакте» Валерия Пермиловская. По её словам, распространением самой книги она не занималась.
В предварительном заседании был объявлен перерыв до 2 ноября.