У ставшей поводом для суда с белгородскими депутатами книги нашли вьетнамские корни

Речь идёт о книге «Евангелие от Елизаветы»: ранее эту книгу изъяли у белгородских депутатов, сейчас идёт суд о признании её экстремистской. Литературу изучат в Московском государственном лингвистическом университете — одним из экспертов станет религиовед Роман Силантьев, который считает, что у возникшей в регионе возможной секты могут быть вьетнамские корни.