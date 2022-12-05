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У ставшей поводом для суда с белгородскими депутатами книги нашли вьетнамские корни

Сегодня, 14:54
Фото: Артём Черненко / Bel.ru
Религиовед Роман Силантьев во время открытой лекции рассказал, что действующая на территории Белгородской области предположительно секта может быть создана под влиянием вьетнамской религии.

Речь идёт о книге «Евангелие от Елизаветы»: ранее эту книгу изъяли у белгородских депутатов, сейчас идёт суд о признании её экстремистской. Литературу изучат в Московском государственном лингвистическом университете — одним из экспертов станет религиовед Роман Силантьев, который считает, что у возникшей в регионе возможной секты могут быть вьетнамские корни.

У нас есть гипотеза, что это скопировано с одной вьетнамской секты, искусственно выведенной французами. Каким образом она в Белгородскую область пробралась — большой вопрос, но у неё очень много пересечений с такой религией, как «каодаизм». Она известна, в основном, только узким специалистам, но теперь вот и вам с ней, конечно, повезло. Честно говоря, ситуация неприятная.
Роман Силантьев

Роман Силантьев — религиовед, исламовед, историк религии, доктор исторических наук, профессор кафедры мировой культуры, заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета. Учёный также написал книги, посвящённые православным сектам и секте «колумбайнеров».

Напомним, что 27 октября в Октябрьском районном суде Белгорода прошло предварительное судебное заседание о признании экстремистскими материалов, которые силовики изъяли у экс-спикера облдумы Ольги Павловой и её заместителя Валерия Сергачёва. Дело суд начал рассматривать 17 октября. Истцом выступила областная прокуратура.

Пока что суд не смог принять окончательного решения о признании произведения экстремистским. Отметим, что это «Евангелие» частично цитировал в своей книге «Потрясение» экс-губернатор Белгородской области Евгений Савченко.

Книгу, из-за которой судят белгородских депутатов, проверят на экстремизм ещё раз
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