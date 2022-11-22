Книгу, из-за которой судят белгородских депутатов, проверят на экстремизм ещё раз

27 октября в Октябрьском районном суде Белгорода прошло предварительное судебное заседание о признании экстремистскими материалов, которые силовики изъяли у экс-спикера облдумы Ольги Павловой и её заместителя Валерия Сергачёва. Дело суд начал рассматривать 17 октября. Истцом выступила областная прокуратура.
Вопросы у правоохранителей к депутатам возникли из-за книги «Евангелие от Елизаветы». Произведение частично цитировал в своей книге «Потрясение» экс-губернатор Белгородской области Евгений Савченко.
Сергачёв ранее сообщал, что выкупил в 2017 году 90 экземпляров книги, а в 2022 году — 1910 экземпляров.
21 ноября состоялось ещё одно заседание по делу признания «Евангелия» экстремистской литературой. В заседании приняли участие представитель прокуратуры, представитель Управления Минюста России по Белгородской области, Валерий Сергачёв, его представитель, а также заинтересованное лицо Валерия Пермиловская, которая публиковала цитаты из упомянутой книги у себя на странице во «ВКонтакте».
Ольга Павлова и Любовь Кузьмина-Завьялова, предполагаемый автор «Евангелия», на заседание не явились.
21 ноября прокуратура в очередной раз представила суду результаты экспертизы, сделанной в 2021 году. Согласно ей, книга «Евангелие от Елизаветы» является экстремистской литературой. Изучал «Евангелие» эксперт Данила Михеев.
В качестве доказательства его квалификации обвиняющая сторона приложила к делу справку об обучении Михеева в институте допобразования, диплом бакалавра с отличием, различные сертификаты о повышении квалификации и сертификат судебного эксперта.
Обвиняемая сторона заказала анализ работы Михеева в центре независимой экспертизы «Петроградский эксперт» и ходатайствовала приобщить её результаты к материалам дела.
Основные выводы работы:
Представитель прокуратуры с такой оценкой не согласился. По его мнению, эксперты провели некомпетентную работу: якобы ими были перепутаны понятия комиссионной и комплексной проверки, а в своей работе использовали такие недопустимые выражения, как «решительно» и «неадекватный».
Кроме того, по мнению прокуратуры, к материалам дела экспертиза «Петроградского эксперта» не имеет отношения, так как в ней якобы не изучается непосредственно «Евангелие».
Складывается впечатление о непрофессиональности этих экспертов. И, во-вторых, экспертизу оплатили — а там написали то, что надо.
помощник прокурора
Протест представителя прокуратуры поддержал представитель Минюста. На предложение ознакомиться с материалами заключения представители и Минюста, и прокуратуры ответили отказом.
Но, в конце концов, суд всё же приобщил представленное заключение специалистов к материалам дела.
Валерия Пермиловская попросила приобщить к материалам дела ещё одну экспертизу, проведённую Федеральным центром судебной экспертизы при Минюсте РФ с привлечением религиоведа.
Основные выводы исследования:
В том числе, по мнению экспертизы, не возбуждают никакой ненависти к определённым группам лиц и не содержат признаков пропаганды превосходства одной расы над другой следующие фрагменты из «Евангелия»:
«Для великой истины найдите силы в себе прочесть сие Евангелие. Лучистую веру вы обретёте, когда познаете истину».
«Иудеев не любили за это, ибо устроившись где-то в ином месте, они исподволь начинают менять жизнь окружающих, подчиняя их своей воле путём ловкого обмана и неумения людей понять столь хитроумные козни».
«То, что Моего Сына исторгли иудеи из народа своего, из жизни, получило и на небе продолжение: их души очень нечасто возвышенными бывают».
Более того, как отметила Пермиловская, экспертизу проводила Татьяна Секераж, по методичке которой годом ранее работал Михеев.
В суде также представили мнение Московской епархии. Приводим цитату из её заключения:
Содержание представленной книги противоречит учению РПЦ, носит оскорбительный характер для последователей традиционного христианства. Представленная книга пропагандирует исключительное превосходство учения религиозного объединения «Моностон» над другими конфессиями, имеет признаки возбуждения религиозной розни и вражды.
Таким образом, правовое управление Московской епархии поддерживает мнение Михеева и считает необходимым запретить распространение книги.
Тем не менее суд счёл необходимым назначить ещё одну экспертизу — уже судебную. Несмотря на протест заинтересованной стороны, судья Елена Орлова напомнила участникам дела, что именно судебная экспертиза является самой значимой из всех.
Представитель прокуратуры предложил заказать экспертизу в двух местах.
Сторона Сергачёва такое предложение сочла неприемлемым.
В Воронеже, по словам Сергачёва, «его все хорошо знают», поэтому результаты экспертизы могут быть пристрастными. Кроме того, как отметил Сергачёв, в Воронежской области прокуратурой руководит Николай Саврун, который ранее управлял прокуратурой в Белгородской области. Всё это, по мнению Сергачёва, может привести «к аффилированности работы органов».
Что касается НИУ «БелГУ», то его ректор, Олег Полухин, также не может быть беспристрастным лицом в этом деле.
«Это всего лишь точка зрения», — заключил Сергачёв.
Представитель Сергачёва предложил провести исследование где-нибудь далеко от Белгородской области. Например, в Москве или Санкт-Петербурге. С этим не согласились уже в прокуратуре: по мнению обвинителей, выбор этих городов также может привести к не совсем честной оценке литературы.
Почему-то заинтересованное лицо усматривает здесь какие-то связи. А у меня, допустим, подозрение к Московскому центру: как можно было за час получить оттуда ответ? Органы госвласти неделями порой могут ждать. Вот это заинтересованность! Против я и Северо-Западного центра: Санкт-Петербург, там Завьялова живёт. Москва: там сейчас находится на хорошей коммерческой должности наша заинтересованная Павлова. У нас тоже есть подозрения. Мы пока против Москвы и Санкт-Петербурга.
Представитель прокуратуры
Таким образом, суд принял решение определить место для проведения госэкспертизы на следующий день. В любом случае, решение по признанию «Евангелия» экстремистской литературой отложится минимум на месяц.