Книгу, из-за которой судят белгородских депутатов, проверят на экстремизм ещё раз

В Воронеже, по словам Сергачёва, «его все хорошо знают», поэтому результаты экспертизы могут быть пристрастными. Кроме того, как отметил Сергачёв, в Воронежской области прокуратурой руководит Николай Саврун, который ранее управлял прокуратурой в Белгородской области. Всё это, по мнению Сергачёва, может привести «к аффилированности работы органов».