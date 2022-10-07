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Ольгу Павлову и Валерия Сергачёва могут привлечь к ответственности за экстремизм

7 октября 06:54
Фото: 1MI

Суд проверит книгу белгородских депутатов Павловой и Сергачёва на экстремизм

Октябрьский суд Белгорода решит, признать ли экстремистскими материалы, изъятые у Ольги Павловой и Валерия Сергачёва, сообщает «Фонарь».

17 октября Октябрьский райсуд начнёт рассмотрение дела о признании экстремистскими материалов, которые силовики изъяли у белгородских депутатов. Речь об экс-спикере облдумы Ольге Павловой и её заместителе Валерии Сергачёве.

Истцом выступает региональная прокуратура. Претензии также имеются к писательнице Любови Кузьминой-Завьяловой. Ответчиками будут она, депутаты и Минюст по региону. Иск прокуратуры зарегистрировали 30 сентября.

В апреле у правоохранителей возникли вопросы к Павловой и её заместителям Валерию Сергачёву и Елене Бондаренко. Это произошло из-за литературы с возможными признаками экстремизма.

15 апреля в областной думе выбрали нового спикера и его заместителей. Павлова и её подчинённые лишились своих постов, их также исключили из «Единой России».

 

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