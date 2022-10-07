Ольгу Павлову и Валерия Сергачёва могут привлечь к ответственности за экстремизм

17 октября Октябрьский райсуд начнёт рассмотрение дела о признании экстремистскими материалов, которые силовики изъяли у белгородских депутатов. Речь об экс-спикере облдумы Ольге Павловой и её заместителе Валерии Сергачёве.
Истцом выступает региональная прокуратура. Претензии также имеются к писательнице Любови Кузьминой-Завьяловой. Ответчиками будут она, депутаты и Минюст по региону. Иск прокуратуры зарегистрировали 30 сентября.
В апреле у правоохранителей возникли вопросы к Павловой и её заместителям Валерию Сергачёву и Елене Бондаренко. Это произошло из-за литературы с возможными признаками экстремизма.
15 апреля в областной думе выбрали нового спикера и его заместителей. Павлова и её подчинённые лишились своих постов, их также исключили из «Единой России».