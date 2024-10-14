bel.ru
ГлавноеВсе новости

Книга

Выбрать дату
2024
Что ты знаешь о Винни Пухе? Пройди тест!
Сегодня, 14 октября, День Рождения отмечает Винни Пух. Пройди тест на знание любимого медвежонка!
14 октября, 16:35
Новый гимн и новые рубежи: как прошёл год для белгородских северных ходоков
30 июля, 07:00
Сенатор от Белгородской области Евгений Савченко досрочно слагает полномочия
Об этом сообщил глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко РИА «Новости». Стоит отметить, что полномочия Савченко истекают в сентябре 2025 года.
4 июня, 17:15
Евгений Савченко установил антирекорд за девять дней в Белгородской областной думе
10 апреля, 07:57
Новую книгу Савченко и самоубийство волонтёра в СИЗО обсуждали белгородцы 9 апреля
9 апреля, 15:30
Иначе будем жить как на скотном дворе. О чём говорил Савченко на презентации книги?
9 апреля, 06:53
Из «Потрясения» в «Преображение»: Евгений Савченко представил свою новую книгу
Бывший глава Белгородской области и действующий сенатор Совфеда представил книгу «Преображение России» в соавторстве с Андреем Щербаковым. В книге 124 страницы.
4 апреля, 12:12
2023
Скандальная книга и подвеска в подарок: за сколько перепродают «Потрясение» Савченко?
1 ноября 2023, 09:16
Статую за 1,4 млн и редкий экземпляр «Мастера и Маргариты» продают белгородцы
20 июля 2023, 12:37
Прокуратура ещё не проверяла «Потрясение» Савченко с цитатами из экстремистской книги
11 июля 2023, 11:32
Белгородские депутаты Сергачёв, Павлова и Бондаренко досрочно сложили свои полномочия
6 июля 2023, 08:11
Послабление по квартплатам и белгородская книга в списке экстремистских: итоги дня
30 июня 2023, 15:30
Белгородскую книгу «Евангелие от Елизаветы» внесли в список экстремистских материалов
30 июня 2023, 10:02
Исследователь из ЛНР представил книгу о белгородских партизанах
22 июня в рамках программы «Исторические чтения» Алексей Фоминов представил свою книгу «Операция „Осенний лес“».
23 июня 2023, 14:53
Срочно. Областной суд оставил в силе признание экстремистским «Евангелие от Елизаветы»
4 мая 2023, 11:36
Книгу митрополита Иоанна перевели на сербский язык
21 марта 2023, 19:28
Сергачёв заплатит за экспертизу экстремистского «Евангелия» 350 тысяч рублей
21 марта 2023, 07:06
Прокуратура проверит на экстремизм книгу «Потрясение» Евгения Савченко
17 февраля 2023, 17:31
Книгу «Евангелие от Елизаветы», которую цитировал Савченко, признали экстремистской
17 февраля 2023, 17:17
Пушкин, Высоцкий и Радонежский: с кем из мёртвых общался Евгений Савченко
3 января 2023, 07:00

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика