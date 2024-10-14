Из «Потрясения» в «Преображение»: Евгений Савченко представил свою новую книгу

Бывший глава Белгородской области и действующий сенатор Совфеда представил книгу «Преображение России» в соавторстве с Андреем Щербаковым. В книге 124 страницы.