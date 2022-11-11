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«Иисус ошибся»: из-за какой книги идёт суд над депутатами в Белгороде

11 ноября 12:01
Фото: 1MI
27 октября в Белгороде прошло предварительное судебное заседание о признании экстремистскими материалов, изъятых у экс-спикера облдумы Ольги Павловой и её заместителя Валерия Сергачёва. Речь идёт о книге «Евангелие от Елизаветы».

Таинственная Любовь

Впервые вопросы к Павловой и её заместителям Валерию Сергачёву и Елене Бондаренко возникли у правоохранителей в апреле этого года. Претензии также имеются к писательнице Любови Кузьминой-Завьяловой — предполагаемому автору того самого «Евангелия».

О женщине известно мало. Кроме «Евангелия» она также написала несколько детских сказок, таких как «Хых» и «На Кудыкину гору». В последней, например, описывается сказочный диалог главной героини, маленькой девочки, и некой русалки.

— Русалки, поддавшись общему настроению, тоже полезли на землю. Хвосты, которые на суше им страшно мешали, у них поотваливались, и выросли ноги… Вот так на Земле появилась первая тётенька!
— Интересно, а как же дяденьки?
— Я и сама удивляюсь, откуда дяденьки взялись. Может быть, в данном случае ваша учительница права и они получились из обезьян. У тех ведь тоже хвост отвалился, и они попадали с деревьев: держаться-то нечем стало!

Известно также, что в 2014 году Евгений Савченко порекомендовал белгородским школьникам «Мозговёртки» — обучающие книжки за авторством Любови.

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Откуда взялась Елизавета?

Так почему же «Евангелие» за авторством Любови называется «От Елизаветы»? Ответ на этот вопрос даётся в книге Евгения Савченко «Потрясение», опубликованной в электронном виде на одном из сайтов:

Ранее, как я уже писал, Господом были продиктованы более двух тысяч притч и жизнеописание Иисуса Христа. Соответственно, издан двухтомник «Притчи Господни» и «Евангелие от Елизаветы». Почему от Елизаветы? Потому что душа Любови в первом своём воплощении, напомню, была Елизаветой, матерью Иоанна Предтечи. Но это не её «воспоминания», а рассказ Господа.

По утверждению экс-губернатора, «контакт с Богом» у Любови случился в 2009 году. С тех пор женщина якобы пишет то, что диктует ей Господь. Таким образом и было написано «Евангелие от Елизаветы».

Стоит отметить, что суд пока не смог однозначно установить авторство книги.

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«Иисус ошибся, и я не мог его переубедить»

Само «Евангелие» целиком нам найти не удалось — только фрагменты и цитаты в том же «Потрясении» Савченко. Приводим некоторые из них.

Иисус ошибся, и Я не мог Его переубедить: Он верил во всемогущество добра и сделал проповеди Свои утверждением сего удивительного для Меня посыла. Не отвечать злом на зло правильно, но добровольно подставлять себя под удары — это неверно.

Далее говорится о том, что есть ценность выше человеческой жизни — «чистая душа, светоч Господний, неизменно струящий лучи к Небу». Даются и рекомендации по борьбе с гипотетическим злом.

Как это сопротивление осуществляется? Надо лишь не делать зла в ответ, ибо на это и надеется сатана, но молиться за врагов своих, уклонившись от очередного удара. Молитва — это вибрация энергетическая, гасящая зло, и потому так действенна она. Не будет вам плохо, но врага вашего поразит она, и не на вашей душе будет вина за это: вы желали ему лишь добра.

По словам Савченко, он «не ставил перед собой задачу раскрыть содержание этих Книг: это невозможно. Их нужно читать медленно, маленькими порциями, обдумывая каждое слово».

Так, ещё один отрывок «Евангелия» в книге Савченко повествует о диалоге между «Иисусом и Отцом».

Почему, Отец, Ты не предупредил людей о том, что сии испытания духа — самое главное в жизни, а не случайные напасти? Люди, не готовые к ним изначально, часто становятся глупцами трусливыми, между тем, будучи предупреждёнными заранее, они вели бы себя героически». Господь отвечал Сыну Своему: «Нельзя знать заранее ничего в мире, где есть свобода нравственного выбора».

 

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«Ничего не поняла — разбирайтесь сами»

На страницах «Потрясения» экс-губернатор признался, что Любовь, присылая тексты, «касающиеся фундаментальных основ мироустройства», сопровождала их примерно следующим комментарием: «Родные мои, приняла текст, сама ничего не поняла, разбирайтесь сами».

Напомним, что разбирать книгу и давать ей оценку будет теперь Московская епархия РПЦ. Истцом по делу выступает региональная прокуратура. Ответчиками выступают Любовь Кузьмина-Завьялова, Ольга Павлова и Валерий Сергачёв. Заинтересованной стороной стало и управление Минюста по Белгородской области. Иск прокуратуры зарегистрировали 30 сентября.

Кроме того, Сергачёв ранее сообщал, что выкупил в 2017 году 90 экземпляров книги, а в 2022 году — 1910 экземпляров.

Согласно иску, отгрузка литературы также происходила в Институт региональной кадровой политики. Эта информация проверяется.

Книгу Савченко критиковал митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн.

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