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Владимир Бывшев: Быть мэром — это не только встречать губернатора в шесть утра

Сегодня, 08:03
Фото: горсовет Белгорода
кандидат на должность мэра Владимир Бывшев

Первый кандидат в мэры Белгорода дал интервью «Бел.Ру»

ИА «Бел.Ру» запускает цикл материалов о кандидатах на пост мэра Белгорода. Претенденты на пост градоначальника рассказывают о своих планах по развитию города, делятся идеями и оценивают шансы на победу.

Первым кандидатом на пост мэра стал Владимир Бывшев — директор ООО «Сити-Бел». Заявление мужчина подал 28 ноября. Пока что Бывшев — единственный предендент, так как никто больше необходимых документов горсовету не предоставил.

Отметим, что в прошлом году Бывшев уже был одним из семи кандидатов на должность мэра Белгорода. Однако тогда он не прошёл на следующий этап после презентации плана по социально-экономическому развитию города. Журналисты «Бел.Ру» узнали у мужчины, почему не получилось тогда, какие планы сегодня и что может ждать Белгород завтра.

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— Почему вы снова решили стать мэром?

 — Не скрою, я долго об этом думал, а если долго думаешь — начинаешь задумываться. Были, конечно, мысли, вроде «зачем тебе это надо, да ещё и во второй раз… Всё равно выберут того, кто нужен губернатору, а не твоему родному городу». Но потом случилось следующее: была ужасная погода, сильный ветер, снег с дождем, холод, и я увидел, как люди из Белгорблагоустройства сажают в такую погоду тюльпаны. И я спросил себя — доколе? Доколе моим родным и любимым городом будут управлять бездарные люди? Это и стало последним толчком в принятии мной решения стать градоначальником Белгорода, именно градоначальником, а не мэром. Потому как я считаю, что у мэра голова в цветах, а у градоначальника — всё остальное в мыле!

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— В прошлый раз вы не прошли в следующий этап выборов после презентации плана по социально-экономическому развитию города. Почему, какие изменения вы после этого в него внесли?

Моя программа была основана на концепции развития Белгорода до 2025 года, её ранее приняли депутаты. В программу были внесены корректировки, связанные с современными вызовами, такими как ковид, смена высшего руководства области, санкции и так далее. Может, в тот раз я не совсем правильно её презентовал, но я учёл свои ошибки и в этот раз всё будет по-другому.

Меня не устраивает коммуникация народа с властью. У нас всё скатилось к тому, что люди пишут губернатору на его странички в социальных сетях, а потом чиновники читают всё и начинают работать. Всё поставлено с ног на голову — поэтому будем ставить всё обратно на ноги. К примеру — дать больше полномочий управам, чтобы они совместно с управляющими компаниями составили так называемую «дефектную ведомость» подконтрольной им территории. Затем управа, управляющие компании, депутат городского совета совместно бы определяли приоритеты и способы устранения недостатков, передавали бы сведения в администрацию города, а там уже, в свою очередь, анализировали бы информацию. Для этого УКС совместно с Белгорблагоустройством создадут оперативные бригады, быстро и качественно устраняющие дефекты и реагирующие на обращения граждан, которые будут писать не губернатору, а в управы по месту жительства.

И естественно, я добьюсь того, чтобы управы работали в более тесном контакте с населением по вопросам улучшения обслуживания ЖКХ управляющими компаниями. В планах также посчитать ветеранов войны и инвалидов первой и второй групп, чтобы затем освободить их от оплаты ЖКХ.

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— Какие проблемы в Белгороде Вы видите в сегодняшних условиях? Как планируете их решать?

Надо помочь волонтёрам. Я знаю эту проблему изнутри. И со стороны властей хотелось бы большей помощи ребятам в данном вопросе. И, конечно же, необходима всесторонняя поддержка военнослужащих, участвующих в спецоперации, а также их семей.

Ещё проблема — медицина. Сегодня складывается впечатление, что человека по какой-то причине вынуждают обращаться в платные учреждения. Запись в поликлинике к узким специалистам может быть на два месяца вперёд — а в частной, за ваши деньги, вам сделают всё, что вашей душе угодно, быстро, но не всегда качественно. А потом получается – пациент пошёл на поправку и не дошёл! Я же хочу сделать так: чтобы записаться с помощью приложения можно было не только в свою поликлинику, к которой ты прикреплен, а в любую другую, где есть свободная запись. Какая больному разница, куда идти — в первую или в шестую? Врач откроет  электронную медкнижку, узнает все о пациенте и поставит диагноз. Логично? И, конечно же, необходимо покончить с руганью и недоразумениями между посетителями поликлиник, которые по записи и которые по «живой» очереди!

Что касается транспорта. Как стемнеет — город отдаётся на откуп таксистам, что рождает ряд проблем. Например, когда «Яндекс Такси» только начинал свою деятельность в регионе, таксисты заходили в город с ценами существенно ниже принятых. А теперь, когда конкурентов поубавилось, начали диктовать свои цены, которые зачастую стали, наоборот, завышенными. И, как говорится, безобразие не может длиться долго — в конце концов, оно становится в порядке вещей. Возвращаюсь к многострадальной улице Щорса: сколько было поломано копий, а воз и ныне там. Убрали троллейбусы, а если уберут ещё троллейбусные линии — появится возможность дополнить улицу ещё одной полосой движения. Сейчас общественный транспорт ходит очень быстро, большинство горожан довольны, но есть же ещё и автомобилисты — и их становится только больше. Также есть мысли по строительству нового путепровода из центра, где-то в районе вокзала, на Харьковскую гору, чтобы разгрузить движение.

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Образование. В связи с ситуацией, связанной с «жёлтым» уровнем опасности, в учебных заведениях ввели дистанционное обучение. Естественно, много на этой почве недовольных. Но когда-нибудь же это закончится? И здесь я хочу предложить: школьники и студенты вузов, даже иностранные, обязательно должны проходить историю Белгородской области. Чтобы даже человек с Эквадора знал, на какой героической и святой земле он учится. Это будет дисциплинировать детей. Ведь детей бить нельзя — но с ними нужно что-то делать. Надо начать с патриотического воспитания, чтобы они любили свой двор, свою школу, свой город, своих маму и папу, свою Родину. Может, если бы так делали изначально, у нас было бы меньше молодых людей, которые с началом спецоперации покинули пределы России.

Теперь о спорте. В последнее время в Белгороде бурно развивается спортивная инфраструктура, что, несомненно, радует. Но все наши прекрасные дворцы необходимо загрузить на 100%, оторвать детей от компьютеров и направить их на стадионы. Для этого, прежде всего, необходимо повысить статус тренеров, увеличить им зарплату и улучшить условия работы. А в тех видах спорта, где у нас нет квалифицированных кадров, нужно пригласить специалистов из других регионов. Белгородская область претендует на место в пятёрке лучших регионов России. И я считаю, что негоже такому региону иметь футбольные и хоккейные команды, находящиеся в низших лигах. Наши юноши-футболисты выиграли (соревнования в зоне - прим. ред.) «Регион Центр». Молодцы, но куда им дальше расти? «Салют», который играет во второй лиге, — это не уровень. Вот и разъедутся ребята по нашей необъятной стране! Был волейбол — но и он уже не впереди планеты всей. А ведь только высококлассное зрелище сможет вернуть людей на стадионы и поспособствовать пропаганде здорового образа жизни, что привлечёт ещё больше белгородцев к занятиям физкультурой и спортом!

— Считаете ли закрытие троллейбусного парка ошибкой бывшего мэра? Какие другие ошибки в его работе вы можете выделить?

Я не тот человек, который выделяет ошибки других людей, и я не склонен кого-то обсуждать. Если исходить из ностальгии, то, может быть, и стоило оставить. Но с точки зрения экономики и современной жизни поменяли троллейбусы на электробусы — это то же самое, но только без рогов.

Вижу ещё проблему с убыточными городскими предприятиями. Если мне окажут доверие, назначив градоначальником, то вместе с контрольно-ревизионным управлением и аудиторами я проведу проверки: почему компании убыточные? Какие перспективы и пути стать прибыльным у них есть? Если их нет, то предприятие просто закроем. Например, Белгородское парковочное пространство, которое, по словам администрации города, является убыточным. Зачем содержать убыточное предприятие, не приносящее прибыль городу и вызывающее раздражение у большинства горожан?

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— Как вы оцениваете свои шансы, учитывая, что ваш соперник, Демидов, уже является врио мэра на данный момент?

Скажу так. Прошедший год показал, что быть мэром Белгорода — это не значит встречать губернатора в 6:30 утра у подъезда и кататься с ним на велосипеде с весёлым выражением лица. Также кто-то месяц назад обещал навести порядок в подземных переходах города…

А я в этом городе родился, жил, жив и буду жить. И если мне окажут честь стать градоначальником родного города, я сделаю всё, что бы Белгород процветал и крепнул вечно!

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Документы от кандидатов принимает конкурсная комиссия до 16 декабря. Её председателем, напомним, определили депутата облдумы, ректора БГИИК Сергея Курганского. Имя нового градоначальника назовут в конце года.

Мэром Белгорода с декабря 2021 года по октябрь 2022 года был Антон Иванов. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию. С момента ухода Иванова его обязанности исполняет врио мэра Валентин Демидов.

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