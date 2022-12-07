Владимир Бывшев: Быть мэром — это не только встречать губернатора в шесть утра

Теперь о спорте. В последнее время в Белгороде бурно развивается спортивная инфраструктура, что, несомненно, радует. Но все наши прекрасные дворцы необходимо загрузить на 100%, оторвать детей от компьютеров и направить их на стадионы. Для этого, прежде всего, необходимо повысить статус тренеров, увеличить им зарплату и улучшить условия работы. А в тех видах спорта, где у нас нет квалифицированных кадров, нужно пригласить специалистов из других регионов. Белгородская область претендует на место в пятёрке лучших регионов России. И я считаю, что негоже такому региону иметь футбольные и хоккейные команды, находящиеся в низших лигах. Наши юноши-футболисты выиграли (соревнования в зоне - прим. ред.) «Регион Центр». Молодцы, но куда им дальше расти? «Салют», который играет во второй лиге, — это не уровень. Вот и разъедутся ребята по нашей необъятной стране! Был волейбол — но и он уже не впереди планеты всей. А ведь только высококлассное зрелище сможет вернуть людей на стадионы и поспособствовать пропаганде здорового образа жизни, что привлечёт ещё больше белгородцев к занятиям физкультурой и спортом!