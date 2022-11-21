Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Гладков объяснил, почему именно Демидов стал и. о. мэра Белгорода

Сегодня, 12:47
Фото: Страница Валентина Демидова в соцсетях
Глава региона рассказал, что и раньше работал с Валентином Демидовым, причём и в критических ситуациях.

Губернатор Гладков объяснил, почему именно Валентин Демидов стал исполняющим обязанности мэра Белгорода. Глава региона работал с ним ещё в Севастополе, причём в критических ситуациях.

В пример глава Гладков привёл ситуацию, когда на общественные обсуждения в городе пришли 10 тыс. человек. Они считали, что местное правительство отнимает у них землю и имущество.

Ранее Валентин Демидов руководил небольшим городом. По словам Гладкова, у него есть опыт руководства и большим городом, но он не знает, какие ошибки были допущены.

«Я очень надеюсь, что у него будет возможность проявить свои лучшие качества, если это произойдёт, главной будет оценка не моя, а жителей», — подчеркнул губернатор.

Также Гладков напомнил, что Белгород находится на границе, поэтому руководить им будет сложнее, чем год назад. Но даже в таких условиях нужно выполнять текущую работу, начиная от посыпки тротуаров песко-соляной смесью и заканчивая последствиями от сильного ветра.

Известно, что Валентин Демидов в 2017 году работал директором департамента по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления правительства Севастополя. Он был в команде с Вячеславом Гладковым. В феврале 2022 года Демидов стал советником губернатора, а в скором времени перешёл работать в мэрию. 

«Моё отношение к нему не изменилось»: Гладков высказался об уходе мэра Белгорода
Узнать подробнее
Читайте также:
«Есть разница»: в мэрии Белгорода рассказали о различиях бомбоубежищ и укрытийСтало известно, кто выберет кандидатов на должность мэра БелгородаНовый мэр Белгорода будет зарабатывать минимум 167 тысяч рублей
#Наталья Корявых#Общество#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Валентин Демидов#Выборы мэра#И.о. мэра Белгорода
Подпишитесь
В Белгороде не будут закрывать травмпункт на «Стадионе»
Сегодня, 16:31
За три дня Белгородский район обстреляли 36 раз
Сегодня, 17:09
СВО, обстрелы и помощь бизнесу: о чём рассказал Гладков во время пресс-конференции
Сегодня, 15:49
Гладков ответил на вопрос об угрозе наступления ВСУ на Белгородскую область
Сегодня, 11:26
Ракетные вооружения ВСУ, из которых обстреливали Белгородскую область, уничтожены
Сегодня, 15:50
Гладков: Из плена освободили шестерых белгородцев
Сегодня, 14:25