Гладков объяснил, почему именно Демидов стал и. о. мэра Белгорода

Известно, что Валентин Демидов в 2017 году работал директором департамента по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления правительства Севастополя. Он был в команде с Вячеславом Гладковым. В феврале 2022 года Демидов стал советником губернатора, а в скором времени перешёл работать в мэрию.