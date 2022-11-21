Гладков объяснил, почему именно Демидов стал и. о. мэра Белгорода

Губернатор Гладков объяснил, почему именно Валентин Демидов стал исполняющим обязанности мэра Белгорода. Глава региона работал с ним ещё в Севастополе, причём в критических ситуациях.
В пример глава Гладков привёл ситуацию, когда на общественные обсуждения в городе пришли 10 тыс. человек. Они считали, что местное правительство отнимает у них землю и имущество.
Ранее Валентин Демидов руководил небольшим городом. По словам Гладкова, у него есть опыт руководства и большим городом, но он не знает, какие ошибки были допущены.
«Я очень надеюсь, что у него будет возможность проявить свои лучшие качества, если это произойдёт, главной будет оценка не моя, а жителей», — подчеркнул губернатор.
Также Гладков напомнил, что Белгород находится на границе, поэтому руководить им будет сложнее, чем год назад. Но даже в таких условиях нужно выполнять текущую работу, начиная от посыпки тротуаров песко-соляной смесью и заканчивая последствиями от сильного ветра.
Известно, что Валентин Демидов в 2017 году работал директором департамента по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления правительства Севастополя. Он был в команде с Вячеславом Гладковым. В феврале 2022 года Демидов стал советником губернатора, а в скором времени перешёл работать в мэрию.