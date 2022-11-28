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Вторая попытка: на должность мэра Белгорода вновь претендует Владимир Бывшев

Сегодня, 14:05
Фото: горсовет Белгорода
кандидат на должность мэра Владимир Бывшев

Стал известен первый кандидат на пост мэра Белгорода

Первое заявление на участие в конкурсе подал Владимир Бывшев — директор ООО «Сити-Бел». Документы от него приняли 28 ноября, сообщили в пресс-службе горсовета. Владимир Бывшев участвовал и в конкурсе на должность мэра Белгорода в прошлом году.

В горсовете назвали имя первого кандидата в мэры Белгорода. Им стал Владимир Бывшев — директор ООО «Сити-Бел». Заявление и другие необходимые документы он подал 28 ноября.

Отметим, что Владимир Бывшев и в прошлом году был одним из семи кандидатов на должность мэра Белгорода. Однако тогда он не прошёл на следующий этап после презентации плана по социально-экономическому развитию города.

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Документы от кандидатов принимает конкурсная комиссия. Её председателем, напомним, определили депутата облдумы, ректора БГИИК Константина Курганского.

Помимо этого, в комиссию вошли первый замглавы администрации губернатора — начальник управления делами ведомства Андрей Изварин, начальник департамента внутренней политики регионального министерства общественных коммуникаций Анна Овсянникова, депутат горсовета Белгорода Максим Палесика, главврач детской областной больницы Ирина Кизилова, а также гендиректор ООО «Специализированный застройщик „Управляющая компания ЖБК-1“» Александр Селиванов. Половину состава определил губернатор, а другую половину — городской совет.

Документы от кандидатов принимаются до 16 декабря. Имя нового градоначальника назовут в конце года.

Мэром Белгорода с декабря 2021 года по октябрь 2022 года был Антон Иванов. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию. С момента ухода Иванова его обязанности исполняет врио мэра Валентин Демидов.

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