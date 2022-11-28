Вторая попытка: на должность мэра Белгорода вновь претендует Владимир Бывшев

В горсовете назвали имя первого кандидата в мэры Белгорода. Им стал Владимир Бывшев — директор ООО «Сити-Бел». Заявление и другие необходимые документы он подал 28 ноября.
Отметим, что Владимир Бывшев и в прошлом году был одним из семи кандидатов на должность мэра Белгорода. Однако тогда он не прошёл на следующий этап после презентации плана по социально-экономическому развитию города.
Документы от кандидатов принимает конкурсная комиссия. Её председателем, напомним, определили депутата облдумы, ректора БГИИК Константина Курганского.
Помимо этого, в комиссию вошли первый замглавы администрации губернатора — начальник управления делами ведомства Андрей Изварин, начальник департамента внутренней политики регионального министерства общественных коммуникаций Анна Овсянникова, депутат горсовета Белгорода Максим Палесика, главврач детской областной больницы Ирина Кизилова, а также гендиректор ООО «Специализированный застройщик „Управляющая компания ЖБК-1“» Александр Селиванов. Половину состава определил губернатор, а другую половину — городской совет.
Документы от кандидатов принимаются до 16 декабря. Имя нового градоначальника назовут в конце года.
Мэром Белгорода с декабря 2021 года по октябрь 2022 года был Антон Иванов. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию. С момента ухода Иванова его обязанности исполняет врио мэра Валентин Демидов.