Стало известно, кто выберет кандидатов на должность мэра Белгорода

В её состав также вошёл первый замглавы администрации губернатора — начальник управления делами ведомства Андрей Изварин. Он стал зампредседателя комиссии. Анна Овсянникова — начальник департамента внутренней политики регионального министерства общественных коммуникаций — будет председателем счётной комиссии.