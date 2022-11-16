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Стало известно, кто выберет кандидатов на должность мэра Белгорода

Вчера, 07:53
Фото: горсовет Белгорода

В Белгороде определили состав комиссии по выбору нового мэра

Возглавил конкурсную комиссию депутат облдумы, ректор БГИИК Сергей Курганский, сообщили в горсовете. Среди новых имён также — первый замглавы администрации губернатора Андрей Изварин и начальник департамента внутренней политики министерства общественных коммуникаций Анна Овсянникова.

В Белгороде определили полный состав комиссии по проведению конкурса на замещение должности мэра. Её председателем стал Сергей Курганский — депутат облдумы, ректор института искусств и культуры (БГИИК).

В её состав также вошёл первый замглавы администрации губернатора — начальник управления делами ведомства Андрей Изварин. Он стал зампредседателя комиссии. Анна Овсянникова — начальник департамента внутренней политики регионального министерства общественных коммуникаций — будет председателем счётной комиссии.

Имена ещё троих членов комиссии назывались ранее. Депутат горсовета Белгорода Максим Палесика избран секретарём конкурсной комиссии. Главврач детской областной больницы Ирина Кизилова будет секретарём счётной комиссии. В состав также вошёл гендиректор ООО «Специализированный застройщик „Управляющая компания ЖБК-1“» Александр Селиванов.

Фото: горсовет Белгорода

Накануне состоялось первое заседание комиссии. Отметим, что половину состава определяет горсовет, а другую половину — губернатор региона.

Первый этап конкурса запланирован на 26 декабря. Кандидаты на пост мэра Белгорода могут подавать документы до 16 декабря.

Новый конкурс решили провести после того, как Антон Иванов решил уйти с должности градоначальника по собственному желанию. Его обязанности исполняет Валентин Демидов.

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#Инна Рогова#Город#Новости Белгорода#Белгород#Мэр#Конкурсная комиссия
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