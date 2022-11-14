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Новый мэр Белгорода будет зарабатывать минимум 167 тысяч рублей

14 ноября 14:33
Фото: 1MI
В горсовете Белгорода представили проект контракта с новым главой администрации. Помимо обязанностей нового мэра, в документе прописаны рабочее время и время отдыха, а также оплата его труда.

Зарплату нового мэра Белгорода составят должностной оклад, надбавка за организацию осуществления отдельных госполномочий и премии. Об этом говорится в проекте контракта, который представил горсовет.

Должностной оклад составит 41 957 рублей. Стоит отметить, что сумма не изменилась: для прошлого мэра оклад был таким же.

Надбавка за организацию осуществления отдельных госполномочий устанавливается каждый месяц. Её размер составляет 300% должностного оклада.

Премии мэр может получить по итогам исполнения местного бюджета и стратегии социально-экономического развития Белгорода. Для этого соответствующее решение должен принять горсовет по итогам рассмотрения отчётов. Премии выплачиваются за счёт средств, предусмотренных местным бюджетом, и максимальным размером не ограничиваются.

Помимо этого, градоначальник может получить надбавку за работу с информацией, составляющей гостайну.

В контракте указано, что у главы горадминистрации будет ненормированный служебный день. Вместе с тем мэру положен ежегодный основной (30 календарных дней), а также дополнительные отпуска — за ненормированный служебный день (три календарных дня) и выслугу лет (не более 10 календарных дней). Все виды отпусков оплачиваются.

Конкурс на замещение должности мэра Белгорода пройдёт 26 декабря. Уже определена половина состава конкурсной комиссии. В неё войдут главврач детской областной клинической больницы Ирина Кизилова, депутат горсовета Максим Палесика, гендиректор ООО Специализированный застройщик «Управляющая компания ЖБК-1» Александр Селиванов. Оставшихся троих членов комиссии выберет губернатор.

31 октября Антон Иванов написал заявление об уходе с поста мэра Белгорода по собственному желанию. Депутаты горсовета его отставку поддержали. В должности градоначальника Антон Иванов работал с декабря 2021 года.

Пока нового мэра официально не определили, его обязанности временно исполняет Валентин Демидов.

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