Новый мэр Белгорода будет зарабатывать минимум 167 тысяч рублей

В контракте указано, что у главы горадминистрации будет ненормированный служебный день. Вместе с тем мэру положен ежегодный основной (30 календарных дней), а также дополнительные отпуска — за ненормированный служебный день (три календарных дня) и выслугу лет (не более 10 календарных дней). Все виды отпусков оплачиваются.