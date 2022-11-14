Новый мэр Белгорода будет зарабатывать минимум 167 тысяч рублей

Зарплату нового мэра Белгорода составят должностной оклад, надбавка за организацию осуществления отдельных госполномочий и премии. Об этом говорится в проекте контракта, который представил горсовет.
Должностной оклад составит 41 957 рублей. Стоит отметить, что сумма не изменилась: для прошлого мэра оклад был таким же.
Надбавка за организацию осуществления отдельных госполномочий устанавливается каждый месяц. Её размер составляет 300% должностного оклада.
Премии мэр может получить по итогам исполнения местного бюджета и стратегии социально-экономического развития Белгорода. Для этого соответствующее решение должен принять горсовет по итогам рассмотрения отчётов. Премии выплачиваются за счёт средств, предусмотренных местным бюджетом, и максимальным размером не ограничиваются.
Помимо этого, градоначальник может получить надбавку за работу с информацией, составляющей гостайну.
В контракте указано, что у главы горадминистрации будет ненормированный служебный день. Вместе с тем мэру положен ежегодный основной (30 календарных дней), а также дополнительные отпуска — за ненормированный служебный день (три календарных дня) и выслугу лет (не более 10 календарных дней). Все виды отпусков оплачиваются.
Конкурс на замещение должности мэра Белгорода пройдёт 26 декабря. Уже определена половина состава конкурсной комиссии. В неё войдут главврач детской областной клинической больницы Ирина Кизилова, депутат горсовета Максим Палесика, гендиректор ООО Специализированный застройщик «Управляющая компания ЖБК-1» Александр Селиванов. Оставшихся троих членов комиссии выберет губернатор.
31 октября Антон Иванов написал заявление об уходе с поста мэра Белгорода по собственному желанию. Депутаты горсовета его отставку поддержали. В должности градоначальника Антон Иванов работал с декабря 2021 года.
Пока нового мэра официально не определили, его обязанности временно исполняет Валентин Демидов.