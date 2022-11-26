Белгородцев удивила высадка тюльпанов под снегом

Главный ландшафтный архитектор Елена Семенкова успокоила белгородцев. Луковицы решили продолжить высаживать, учитывая прогноз погоды. Архитектор согласилась с тем, что лучшее время для высадки прошло, но нужно что-то сделать с оставшимися луковицами.