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Белгородцев удивила высадка тюльпанов под снегом

Сегодня, 15:37
Фото: мэрия Белгорода
Главный ландшафтный архитектор Белгорода объяснила позднее высаживание луковиц.

25 ноября в соцсетях мэрии Белгорода появилось видео, где видно, что цветы продолжают высаживать в Белгороде, несмотря на снег. Местных жителей это удивило – выживут ли тюльпаны?

Главный ландшафтный архитектор Елена Семенкова успокоила белгородцев. Луковицы решили продолжить высаживать, учитывая прогноз погоды. Архитектор согласилась с тем, что лучшее время для высадки прошло, но нужно что-то сделать с оставшимися луковицами.

Да, самое благоприятное время уже миновало и чем дальше, тем больше рисков от погодных условий. Главное сейчас не оставить пустот воздуха при посадке, чтобы предотвратить вымерзание. А на будущее постараемся учесть свои ошибки, чтобы не допускать такого экстрима при посадке луковиц.
Елена Семенкова
Видео: мэрия Белгорода
Почему в центре Белгорода высаживают именно тюльпаны
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#Алина Харина#Белгород#Елена Семенкова#Тюльпаны#Высадка тюльпанов#Погодные условия#Новости Белгорода#Общество#Видео
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