Белгородцев удивила высадка тюльпанов под снегом

25 ноября в соцсетях мэрии Белгорода появилось видео, где видно, что цветы продолжают высаживать в Белгороде, несмотря на снег. Местных жителей это удивило – выживут ли тюльпаны?
Главный ландшафтный архитектор Елена Семенкова успокоила белгородцев. Луковицы решили продолжить высаживать, учитывая прогноз погоды. Архитектор согласилась с тем, что лучшее время для высадки прошло, но нужно что-то сделать с оставшимися луковицами.
Да, самое благоприятное время уже миновало и чем дальше, тем больше рисков от погодных условий. Главное сейчас не оставить пустот воздуха при посадке, чтобы предотвратить вымерзание. А на будущее постараемся учесть свои ошибки, чтобы не допускать такого экстрима при посадке луковиц.
Елена Семенкова