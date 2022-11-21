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«Моё отношение к нему не изменилось»: Гладков высказался об уходе мэра Белгорода

Сегодня, 12:21
Фото: страница Антона Иванова в соцсети
Во время пресс-конференции у губернатора спросили, действительно ли Иванов покинул пост по собственному желанию.

Губернатор Вячеслав Гладков высказался об уходе мэра Антона Иванова и заявил, что отношение к нему не изменилось, за одним исключением. Журналистка поинтересовалась у главы региона, действительно ли мэр сам решил покинуть пост. Ранее Гладков неоднократно критиковал бывшего градоначальника.

Девушка напомнила, как год назад губернатор говорил про Иванова: молодой, умный, стратегически мыслит, понимает, что такое градостроительная деятельность, белгородец. Она спросила, что изменилось.

По словам главы региона, отношение не изменилось, но сам Антон Иванов сказал, что не успевает, поэтому попросил «его отпустить». С одной стороны, было жаль, уточнил Гладков.

«Я всё-таки надеялся, мне нравилось, как он общался с людьми. Какие-то вещи мне не нравились, как и во взаимоотношениях двух людей. На работу человека нужно брать, чтобы он тебя обгонял», — подытожил губернатор.

Напомним, экс-мэр написал заявление об уходе 31 октября. На посту он проработал меньше года. 

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#Наталья Корявых#Общество#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Отставка мэра#Комментарий губернатора#Антон Иванов
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