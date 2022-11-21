«Моё отношение к нему не изменилось»: Гладков высказался об уходе мэра Белгорода

Губернатор Вячеслав Гладков высказался об уходе мэра Антона Иванова и заявил, что отношение к нему не изменилось, за одним исключением. Журналистка поинтересовалась у главы региона, действительно ли мэр сам решил покинуть пост. Ранее Гладков неоднократно критиковал бывшего градоначальника.
Девушка напомнила, как год назад губернатор говорил про Иванова: молодой, умный, стратегически мыслит, понимает, что такое градостроительная деятельность, белгородец. Она спросила, что изменилось.
По словам главы региона, отношение не изменилось, но сам Антон Иванов сказал, что не успевает, поэтому попросил «его отпустить». С одной стороны, было жаль, уточнил Гладков.
«Я всё-таки надеялся, мне нравилось, как он общался с людьми. Какие-то вещи мне не нравились, как и во взаимоотношениях двух людей. На работу человека нужно брать, чтобы он тебя обгонял», — подытожил губернатор.
Напомним, экс-мэр написал заявление об уходе 31 октября. На посту он проработал меньше года.