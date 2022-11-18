Группа НЛМК развивает промышленную медицину

На производственных площадках устанавливают терминалы электронной системы предсменных осмотров: к концу 2022 года их число увеличится до 100. Они автоматически измеряют давление, пульс, температуру тела сотрудников перед рабочей сменой, а также позволяют выявить аритмию, наличие алкогольных или наркотических веществ в организме. Система сократила среднее время прохождения медосмотров с 4-5 минут до 70 секунд.