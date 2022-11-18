Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Группа НЛМК развивает промышленную медицину

18 ноября 14:00
Фото: Группа НЛМК
Группа НЛМК, международная металлургическая компания, актуализировала стратегию по развитию промышленной медицины.

В числе ее основных целей развитие на предприятиях системы экстренной медицинской помощи, цифровизация медицинских осмотров и снижение уровня профессиональных заболеваний.

Система экстренной медицинский помощи

Компания проводит массовое обучение сотрудников и дополнительно оснащает площадки медицинским оборудованием, чтобы в случае обострения сердечно-сосудистых и других заболеваний работники могли получить помощь до приезда медицинской бригады. Обучение сотрудников проводится в симуляционных мобильных центрах.

На всех предприятиях Группы установили более 200 высокотехнологичных автоматических наружных дефибрилляторов (АНД). Здравпункты предприятий дополнительно укомплектовали аппаратами электрокардиографии и искусственной вентиляции легких.  Медики, работающие в компании, повышают квалификацию на специализированных курсах.

Снижение уровня профессиональных заболеваний

Компания актуализировала программу по управлению производственными факторами, которые могут влиять на развитие профзаболеваний органов слуха и зрения. На всех площадках Группы установлено оборудование со средствами для промывки глаз и внедрена практика обязательного применения защитных очков. Для работников создаются индивидуальные программы профилактики и лечения по предотвращению профессиональной тугоухости, проводится обучение правильности применения индивидуально подобранных средств защиты органов слуха.

Компания продолжает оснащение промышленных здравпунктов современным диагностическим и спасательным медицинским оборудованием, расширяет образовательные программы для медицинского персонала и сотрудников.

Электронная система предсменных осмотров

На производственных площадках устанавливают терминалы электронной системы предсменных осмотров: к концу 2022 года их число увеличится до 100. Они автоматически измеряют давление, пульс, температуру тела сотрудников перед рабочей сменой, а также позволяют выявить аритмию, наличие алкогольных или наркотических веществ в организме. Система сократила среднее время прохождения медосмотров с 4-5 минут до 70 секунд.

Фото: Группа НЛМК

Информация о Группе НЛМК

Группа НЛМК — вертикально-интегрированная металлургическая компания, крупнейший в России и один из самых эффективных в мире производителей стальной продукции.

Металлопродукция Группы НЛМК используется в различных отраслях, от строительства и машиностроения до энергетического оборудования и оффшорных ветровых установок.

Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Мощности по производству стали компании превышают 18 млн тонн в год.

Дополнительная информация о Группе НЛМК на сайте.

Группа НЛМК в социальных сетях

 

Читайте также:
Группа НЛМК вошла в число лидеров рейтинга работодателей России по версии HeadHunterГруппа НЛМК запускает беспроводную сеть Private LTE/5G на производственных площадкахКадровые изменения в дивизионе «Руда» Группы НЛМК
#Общество#Белгородская область#Нлмк#Производство#Программа#Кристина Семенчук
Подпишитесь
В Белгороде не будут закрывать травмпункт на «Стадионе»
Сегодня, 16:31
Почему президент севастопольской Федерации бокса строит дома в Белгороде
Сегодня, 05:15
СВО, обстрелы и помощь бизнесу: о чём рассказал Гладков во время пресс-конференции
Сегодня, 15:49
Гладков ответил на вопрос об угрозе наступления ВСУ на Белгородскую область
Сегодня, 11:26
Ракетные вооружения ВСУ, из которых обстреливали Белгородскую область, уничтожены
Сегодня, 15:50
Гладков: Из плена освободили шестерых белгородцев
Сегодня, 14:25