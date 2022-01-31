Группа НЛМК запускает беспроводную сеть Private LTE/5G на производственных площадках

Сейчас на площадках Группы НЛМК работают сотни цифровых решений. Помимо роста операционной эффективности, эти решения помогают повысить безопасность и производительность труда, снизить экологическое воздействие. Мы развиваем платформы и компетенции для сквозной цифровизации производственных процессов, повышения их адаптивности к изменениям портфеля заказов, качества сырья и состояния оборудования. Для этого необходимы высокая степень покрытия, скорость и безопасность передачи данных, которые обеспечивает беспроводная сеть Private LTE/5G.Сергей Казанцев, вице-президент по цифровизации производства Группы НЛМК