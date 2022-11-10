Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Белгородской области изменили состав комиссии по вопросам помилования

10 ноября 13:09
Фото: 1MI
Соответствующее постановление подписал губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгородской области изменился состав комиссии по вопросам помилования. Постановление опубликовано на сайте регионального правительства.

В составе комиссии находятся белгородцы, занимающиеся различной деятельностью. В их числе ветераны боевых действий и ветераны труда, работники культуры, преподаватели вузов, библиотекари, работники ЦМИ.

Председателем комиссии выступает Валерий Пучков, который работает советником гендиректора в ЖБК-1. Зампредседателя комиссии назначили Николая Безлуцкого — пенсионера и ветерана труда. Секретарём комиссии стала Людмила Веткова. Женщина работает зампредседателя профсоюза работников здравоохранения.

 

 

 

Путин помиловал девушку из белгородской колонии
Узнать подробнее
Читайте также:
Путин помиловал сидевшую в белгородской колонии закладчицу наркотиков
#Наталья Корявых#Общество#Эксклюзив#Комиссия по помилованию#Изменение состава
Подпишитесь
Тяжело раненной при обстреле Шебекино оказалась 15-летняя девушка
Сегодня, 14:23
Матери срочников из разных регионов РФ дошли до военной прокуратуры Белгорода
Сегодня, 12:11
Валуйчанка с маленьким ребёнком за два месяца не получила новое жильё после обстрела
Сегодня, 11:42
Белгородцев возмутило поведение медиков детской поликлиники во время обстрела
Сегодня, 11:03
Больше десяти «бахов» насчитали белгородцы в небе над городом
Сегодня, 10:10
Гладков рассказал подробности об обстреле Шебекино «Градами»
Сегодня, 15:11