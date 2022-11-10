В Белгородской области изменили состав комиссии по вопросам помилования

В Белгородской области изменился состав комиссии по вопросам помилования. Постановление опубликовано на сайте регионального правительства.
В составе комиссии находятся белгородцы, занимающиеся различной деятельностью. В их числе ветераны боевых действий и ветераны труда, работники культуры, преподаватели вузов, библиотекари, работники ЦМИ.
Председателем комиссии выступает Валерий Пучков, который работает советником гендиректора в ЖБК-1. Зампредседателя комиссии назначили Николая Безлуцкого — пенсионера и ветерана труда. Секретарём комиссии стала Людмила Веткова. Женщина работает зампредседателя профсоюза работников здравоохранения.