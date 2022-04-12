Путин помиловал девушку из белгородской колонии

Posted 12 апреля 2022, 13:52
Published 12 апреля 2022, 13:52
Modified 1 декабря, 07:20
Updated 1 декабря, 07:20
Осуждённую из Новооскольской воспитательной колонии помиловали указом президента РФ. Соответствующий документ подписали 30 марта текущего года.
10 апреля в честь освобождения воспитанницы колонии провели торжественную линейку.
Как отметили в УФСИН, помилование осуждённого зависит от его поведения и демонстрации исправления. Подробностей о помилованной в ведомстве не раскрыли.
Это не первый подобный случай в регионе. В 2019 году указом президента помиловали девушку из Волгограда, которая отбывала наказание в Белгородской области. Её осудили за закладку наркотиков. В колонию девушка попала, будучи несовершеннолетней.