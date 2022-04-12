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Posted 12 апреля 2022, 13:52

Published 12 апреля 2022, 13:52

Modified 1 декабря, 07:20

Updated 1 декабря, 07:20

Путин помиловал девушку из белгородской колонии

12 апреля 2022, 13:52
Документ подписан 30 марта, а 10 апреля в колонии провели торжественную линейку. В пресс-службе регионального управления ФСИН отметили, что помилование возможно при достойном поведении осуждённого и прогрессе в его исправлении.

Осуждённую из Новооскольской воспитательной колонии помиловали указом президента РФ. Соответствующий документ подписали 30 марта текущего года.

10 апреля в честь освобождения воспитанницы колонии провели торжественную линейку.

Как отметили в УФСИН, помилование осуждённого зависит от его поведения и демонстрации исправления. Подробностей о помилованной в ведомстве не раскрыли.

Это не первый подобный случай в регионе. В 2019 году указом президента помиловали девушку из Волгограда, которая отбывала наказание в Белгородской области. Её осудили за закладку наркотиков. В колонию девушка попала, будучи несовершеннолетней.

#Новости#Общество#Владимир Путин#Новый Оскол#Колония#Фсин
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