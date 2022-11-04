Денис Буцаев: Новые объекты по обращению с ТКО в Башкирии появятся до конца 2024 г

Как сообщает 360tv.ru, речь идет о сумме в 9,4 миллиарда рублей. Эти средства будут получены в ходе размещения облигаций ППК. Во время рабочей поездки генерального директора РЭО Дениса Буцаева в регион прошло обсуждение с премьер-министром правительства Башкирии Андреем Назаровым схемы, по которой станут реализовываться эти проекты.
По словам Буцаева, с целью реализации трех инвестиционных проектов планируется заключить концессионные соглашения. Три КПО будут способны перерабатывать каждый год 700 тысяч тонн ТКО. И еще примерно 300 тысяч тонн отходов ежегодно будут захораниваться также на новых, самых крупных перспективных объектах, построенных в республике. Всего на их строительство будет затрачено 9,9 миллиарда рублей. РЭО готов взять на себя до 95 процентов всех инвестиций. Уже завершен подбор земельных участков для этих объектов. Объекты планируется построить за 2023−2024 годы.
Возведение мусороперерабатывающих комплексов планируется на территории трех районов - Краснокамского, Дюртюлинского и Уфимского. Концессионные соглашения необходимо заключить в январе будущего года. Слаженная работа концессионера и региональных органов власти даст возможность начать эксплуатировать объекты до конца 2024 года.
Их оснастят самым современным оборудованием отечественного производства, которое позволяет обрабатывать и утилизировать ТКО. Таким образом, будут полность достигнуты показатели, которые предусмотрены нацпроектом "Экология". В нем говорится о полной обработке ТКО и снижении доли захораниваемых на полигонах до половины всех отходов. О устанавливает указ президента РФ от 21.07.2020 № 474. Также это оговаривается федеральным проектом и национальной инициативой "Экономика замкнутого цикла".
Кроме того, в ходе встречи удалось достигнуть договоренности, касающейся реализации в регионе огромного совместного проекта. Он позволяет утилизировать промышленные, сельскохозяйственные и строительные отходы. Это предусмотрено экономикой замкнутого цикла в стране.