Денис Буцаев: Новые объекты по обращению с ТКО в Башкирии появятся до конца 2024 г

По словам Буцаева, с целью реализации трех инвестиционных проектов планируется заключить концессионные соглашения. Три КПО будут способны перерабатывать каждый год 700 тысяч тонн ТКО. И еще примерно 300 тысяч тонн отходов ежегодно будут захораниваться также на новых, самых крупных перспективных объектах, построенных в республике. Всего на их строительство будет затрачено 9,9 миллиарда рублей. РЭО готов взять на себя до 95 процентов всех инвестиций. Уже завершен подбор земельных участков для этих объектов. Объекты планируется построить за 2023−2024 годы.