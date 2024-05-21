«Кувшинка» в парке Белгорода: новый фонтан или восстановленный исторический объект?

Если сравнивать фото исторической «Кувшинки» и нового фонтана, то объекты действительно выглядят по-разному. В первую очередь это касается самой чаши, которая в новой вариации осталась без столь выраженной сердцевины. А ещё у фонтанов отличаются лепестки кувшинки и непосредственно сам вид конструкции.