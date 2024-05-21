«Кувшинка» в парке Белгорода: новый фонтан или восстановленный исторический объект?

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
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Updated Сегодня, 08:52
В Белгороде заработал фонтан «Кувшинка». Он находится в Центральном парке. Мэр областного центра Валентин Демидов сообщил, что фонтан станет знаковым украшением парка имени Ленина.
Это частичка истории областной столицы. Мы восстанавливаем этот исторически утраченный объект в ходе реализации масштабного проекта реконструкции парка, инициированного губернатором Вячеславом Гладковым.
Валентин Демидов
Однако нашлись критики, которые уверяют, что фонтан — это не восстановленный исторический объект, а новодел. В сообществе во «ВКонтакте» «Белгородика» журналисты Бел.Ру нашли фото фонтана, который установили в 1950-х годах при благоустройстве парка.
В источнике указано, что длительное время сооружение использовалось как декоративная скульптура, впоследствии разрушилось и его демонтировали.
Если сравнивать фото исторической «Кувшинки» и нового фонтана, то объекты действительно выглядят по-разному. В первую очередь это касается самой чаши, которая в новой вариации осталась без столь выраженной сердцевины. А ещё у фонтанов отличаются лепестки кувшинки и непосредственно сам вид конструкции.
Чтобы узнать, является ли «Кувшинка» новым или восстановленным объектом, мы также направили официальный запрос в мэрию Белгорода. Городские власти нам отметили, что фонтан «Кувшинка» реализован в стилистике времён создания парка.
Объект включили в концепцию, разработанную архитектурным бюро Wowhaus (Москва), которую представили на общественное обсуждение жителям города в ходе разработки.
Что касается восстановления других утраченных элементов и объектов парка, в мэрии добавили, что при подготовке концепции реконструкции, а также проектной документации Центрального парка запланировано создание новых элементов парка, образ и стилистика которых визуально и эмоционально переносят во времена создания парка.