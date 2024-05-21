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В мэрии Белгорода рассказали подробности создания фонтана «Кувшинка»

«Кувшинка» в парке Белгорода: новый фонтан или восстановленный исторический объект?

21 мая 2024, 08:50
Фото: соцсети Валентина Демидова

В мэрии Белгорода рассказали подробности создания фонтана «Кувшинка»

В Центральном парке заработал фонтан «Кувшинка». Ранее мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что это восстановленный исторически утраченный объект. Нашлись критики, которые уверяют, что это просто новый фонтан. Журналисты Бел.Ру направили официальный запрос в мэрию и изучили архивные фото.

В Белгороде заработал фонтан «Кувшинка». Он находится в Центральном парке. Мэр областного центра Валентин Демидов сообщил, что фонтан станет знаковым украшением парка имени Ленина.

Это частичка истории областной столицы. Мы восстанавливаем этот исторически утраченный объект в ходе реализации масштабного проекта реконструкции парка, инициированного губернатором Вячеславом Гладковым.
Валентин Демидов

Однако нашлись критики, которые уверяют, что фонтан — это не восстановленный исторический объект, а новодел. В сообществе во «ВКонтакте» «Белгородика» журналисты Бел.Ру нашли фото фонтана, который установили в 1950-х годах при благоустройстве парка.

В источнике указано, что длительное время сооружение использовалось как декоративная скульптура, впоследствии разрушилось и его демонтировали.

Фото: «Белгородика»

Если сравнивать фото исторической «Кувшинки» и нового фонтана, то объекты действительно выглядят по-разному. В первую очередь это касается самой чаши, которая в новой вариации осталась без столь выраженной сердцевины. А ещё у фонтанов отличаются лепестки кувшинки и непосредственно сам вид конструкции.

Фонтан "Кувшинка", 2024 годФонтан "Кувшинка", 2024 год
Фонтан "Кувшинка", 1950-е годыФонтан "Кувшинка", 1950-е годы
Фонтан "Кувшинка", 2024 год
Фото: соцсети Валентина Демидова

Чтобы узнать, является ли «Кувшинка» новым или восстановленным объектом, мы также направили официальный запрос в мэрию Белгорода. Городские власти нам отметили, что фонтан «Кувшинка» реализован в стилистике времён создания парка.

Объект включили в концепцию, разработанную архитектурным бюро Wowhaus (Москва), которую представили на общественное обсуждение жителям города в ходе разработки.

Что касается восстановления других утраченных элементов и объектов парка, в мэрии добавили, что при подготовке концепции реконструкции, а также проектной документации Центрального парка запланировано создание новых элементов парка, образ и стилистика которых визуально и эмоционально переносят во времена создания парка.

В мэрии Белгорода рассказали о дальнейшей судьбе фонтана у Дома офицеров
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