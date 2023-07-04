В мэрии Белгорода рассказали о дальнейшей судьбе фонтана у Дома офицеров

На днях в соцсетях Бел.Ру мы опубликовали фото разрушающегося фонтана у Дома офицеров. На нашу публикацию обратила внимание мэрия. Администрация рассказала, почему фонтан находится в таком состоянии и какова его дальнейшая судьба.