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В мэрии Белгорода рассказали о дальнейшей судьбе фонтана у Дома офицеров

4 июля 2023, 12:14
Фото: Bel.ru
Фонтану необходима полная реконструкция. Сейчас рассматривается возможность поэтапного ремонта.

На днях в соцсетях Бел.Ру мы опубликовали фото разрушающегося фонтана у Дома офицеров. На нашу публикацию обратила внимание мэрия. Администрация рассказала, почему фонтан находится в таком состоянии и какова его дальнейшая судьба.

Фото: Bel.ru

В мэрии сообщили, фонтан вошёл в список десяти объектов, которым необходим ремонт — замена насосов, трубопроводов, ремонт декоративной подсветки или чаши. Фонтану у Дома офицеров необходима полная реконструкция.

«Оборудование фонтанов сложное и дорогостоящее. Сейчас рассматривается сметная стоимость реконструкции городских фонтанов и прорабатывается вопрос о поэтапной реализации комплексной программы по ремонту», — добавили в мэрии.

Напомним, что ранее белгородцы предлагали на месте этого фонтана установить памятник участникам СВО.

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#Алина Харина#Фонтан#Мэрия#Дом офицеров#Реконструкция#Город#Эксклюзив#Новости Белгорода#Белгород
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