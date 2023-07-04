В мэрии Белгорода рассказали о дальнейшей судьбе фонтана у Дома офицеров

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
На днях в соцсетях Бел.Ру мы опубликовали фото разрушающегося фонтана у Дома офицеров. На нашу публикацию обратила внимание мэрия. Администрация рассказала, почему фонтан находится в таком состоянии и какова его дальнейшая судьба.
В мэрии сообщили, фонтан вошёл в список десяти объектов, которым необходим ремонт — замена насосов, трубопроводов, ремонт декоративной подсветки или чаши. Фонтану у Дома офицеров необходима полная реконструкция.
«Оборудование фонтанов сложное и дорогостоящее. Сейчас рассматривается сметная стоимость реконструкции городских фонтанов и прорабатывается вопрос о поэтапной реализации комплексной программы по ремонту», — добавили в мэрии.
Напомним, что ранее белгородцы предлагали на месте этого фонтана установить памятник участникам СВО.