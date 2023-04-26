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На реконструкцию фонтана в парке Победы в Белгороде требуется 31 млн рублей

26 апреля 2023, 12:37
Фото: Bel.ru
В целом оборудование фонтанов в областном центре изношено на 80%. Однако такая ситуация не на всех объектах. Подробнее рассказал начальник участка городских фонтанов Белгорблагоустройства Михаил Алейников.

По его словам, фонтан в парке Победы почти привели в порядок. Его изношенность составила 60%.

Проводились комплексные работы по частичной замене гранита, ремонт чаши, покраска. Сейчас будет проводиться установка насосного оборудования, мойка. Также будет устанавливаться декоративная подсветка фонтана.
Михаил Алейников

Алейников отметил, что дефектовка всех фонтанов проводится после зимы. А летом идут плановые работы: каждые две недели фонтаны моют и чистят, меняют насосное оборудование и при необходимости проводят аварийные работы.

Новые фонтаны («Мальчик с гусём» или возле ЖК «Париж») находятся в хорошем состоянии. Изношенность порядка 20%. Но в целом износ оборудование составляет более 80%. К примеру, фонтан в парке Победы требует реконструкции. Для этого необходимо порядка 31 млн рублей.
Михаил Алейников

 

 

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