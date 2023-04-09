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В Белгороде приступили к ремонту фонтана в парке Победы

9 апреля 2023, 15:44
Фото: Bel.ru
На входе в парк Победы с фонтана с золотым львом вновь отвалилась плитка.

По нашим данным, фонтан с золотым львом, расположенный на входе в парк Победы, сегодня, 9 апреля, начали приводить в порядок. Весь мусор и разбитую плитку смели в угол, чтобы вскоре приступить к обновлению гранитных плит.

В конце марта 2022 года фонтан тоже ремонтировали: там обновляли плитку по периметру и в чаше фонтана.

Кроме того, ранее планировалось, что фонтан со львом в 2023 году будут капитально ремонтировать. В июле 2022 года стало известно, что из фонтана могут убрать золотого льва, и разместить на водном объекте информацию о Великой Отечественной войне.

Фото: Bel.ru

Напомним, что сезон фонтанов в Белгороде открывается 1 мая. К этой дате все фонтаны при необходимости ремонтируют, а также вымывают чаши и скульптуры, монтируют световые конструкции.

В Белгороде приводят в порядок фонтан на входе в парк Победы
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#Александра Склярова#Фонтан#Капремонт#Плитка#Город#Белгород
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