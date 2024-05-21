Признают иноагентами? Что грозит белгородским диаспорам, если примут новый закон

Багамаев: Нет причин для причисления белгородских диаспор к иноагентам

В России продолжают ужесточать миграционную политику. Депутат Госдумы Михаил Матвеев предложил приравнять этнические диаспоры к иноагентам. Как это может сказаться на белгородских организациях — журналисты Бел.Ру поговорили об этом с председателем белгородской фракции «Ассамблеи народов России».

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