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Багамаев: Нет причин для причисления белгородских диаспор к иноагентам

Признают иноагентами? Что грозит белгородским диаспорам, если примут новый закон

21 мая 2024, 08:02
Фото: 1MI

Багамаев: Нет причин для причисления белгородских диаспор к иноагентам

В России продолжают ужесточать миграционную политику. Депутат Госдумы Михаил Матвеев предложил приравнять этнические диаспоры к иноагентам. Как это может сказаться на белгородских организациях — журналисты Бел.Ру поговорили об этом с председателем белгородской фракции «Ассамблеи народов России».
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Госдума

В Государственной думе предложили приравнять так называемые этнические диаспоры к иноагентам при иностранном финансировании. С идеей такого законопроекта выступил депутат Михаил Матвеев. Закон должен запретить иностранное финансирование национальных объединений.

«В случае взаимодействия объединений, относящихся к этническим общностям, имеющим за рубежом России свои государства, с иностранными гражданами и организациями предполагается отнесение их к иноагентам», — цитирует депутата RTVI.

Национально-этнические автономии Матвеев предлагает перерегистрировать в национально-культурные объединения. Проект могут внести на рассмотрение до конца мая.

Журналисты Бел.Ру поговорили с председателем Совета Белгородского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» Набигуллой Багамаевым. Он считает, что этот законопроект, даже если его внесут, не повлияет на белгородские этнические объединения.

«В Белгороде все диаспоры, так называемые: азербайджанская диаспора, армянская диаспора, цыганская диаспора, диаспора турков-месхетинцев. Эти все диаспоры — они зарегистрированы на территории Белгородской области, зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации в законно-правовых актах», — говорит общественник.

Багамаев добавил, что все руководители диаспор — граждане России, родились и трудятся в Белгородской области.

«Данный законопроект, я думаю, сто процентов уверен, его не примут. Его отправят на переработку», — объяснил Багамаев.

Собеседник «Бел.Ру» пояснил, что около 90% таких организаций в России не имеют отношения к другим государствам и никогда не финансировались из-за границы.

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