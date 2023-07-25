«Это показательная порка?» Белгородцы заступились за уволенного врача скорой помощи

В минувшую субботу в Разумном врач скорой помощи, как сообщили очевидцы, не оказал должной помощи пенсионерке, а также якобы нагрубил окружающим. Глава белгородской станции скорой медицинской помощи (ССМП) Алексей Жиров провёл проверку и сообщил, что трудовые отношения с руководителем этой бригады решено было расторгнуть. Подробнее о начале истории и о позиции врача можно прочесть здесь.