«Это показательная порка?» Белгородцы заступились за уволенного врача скорой помощи

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
В минувшую субботу в Разумном врач скорой помощи, как сообщили очевидцы, не оказал должной помощи пенсионерке, а также якобы нагрубил окружающим. Глава белгородской станции скорой медицинской помощи (ССМП) Алексей Жиров провёл проверку и сообщил, что трудовые отношения с руководителем этой бригады решено было расторгнуть. Подробнее о начале истории и о позиции врача можно прочесть здесь.
В Telegram-канале журналисты Бел.Ру провели опрос с целью выяснить, что думают о ситуации белгородцы. Большая часть проголосовавших, 74% от 1,5 тыс. человек, выбрала вариант «Врача уволили зря, хватило бы выговора».
Отметим, что первой в поддержку уволенного врача выступила некая Елена Бадтруддинова. Она написала:
«То есть женщина в медицинской помощи не нуждалась, а врача уволили, потому что он этот факт озвучил очевидцам. Надеюсь, родственники остались довольны. Продолжайте писать жалобы. А то многовато врачей развелось. Пусть всех увольняют».
Позже в редакцию обратились и другие белгородцы, решившие встать на сторону медика.
Можем ли мы, жители города, встать на защиту врача скорой помощи, которого непонятно за что уволили? У нас в регионе не хватает более 700 врачей, и очередь не стоит из желающих работать! Мы так скорую будем ждать очень долго, если врачей будут по каждому «чиху» увольнять! Что он сделал? Пациент умер? Нет! Даже госпитализация не нужна, то есть скорую вызвали по капризу старушки, — они так внимание к себе привлекают. Кто пострадал от «алгоритма»? Это показательная порка? Или, может, у кого-то много времени кляузы строчить? Пожалуйста, помогите сохранить нам врачей! Я думаю, многие со мной согласятся!
подписчица Бел.Ру Оксана
В комментариях у Алексея Жирова стали высказываться остальные обеспокоенные граждане.
Самое интересное, нет угрозы жизни человеку, а медицинского работника — в добрый путь.
Татьяна Душинская
На это главврач ССМП ответил, что увольнение — «результат оценки качества оказания скорой медицинской помощи». И добавил:
«В его лице формируется отношение ко всей службе. Мои сотрудники такого отношения не заслужили. Я им благодарен за работу и очень сильно уважаю за профессионализм, приверженность, сплочённость, самоотверженность».
В итоге народный гнев готов уже перекинуться на автора жалобы. В комментариях белгородцы припоминают «законы бумеранга» и другие виды «кармических наказаний».
А врач в любом случае остался без работы.