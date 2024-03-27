Своя реальность: как жители Белгородской области «живут» в давно не существующем СССР

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Распад СССР — одна из величайших геополитических трагедий последних десятилетий. Миллионы людей проснулись и оказались в другой стране, потеряв связь с близкими и уверенность в завтрашнем дне.
Тем не менее, группа людей, именующая себя «гражданами СССР»*, трагедию отрицает. По их мнению, Союз не распадался: просто его оккупировала «торговая организация» из Лондона. Название у организации характерное и до боли знакомое — «Российская Федерация». А раз Союз не распадался, то и вытекает из этого, по такой логике, очень много интересного.
Например, «граждане» уверены, что платить за коммунальные услуги не нужно. Почему? Потому что все природные ресурсы априори принадлежат «советскому» народу. Тот факт, что в СССР за коммуналку всё-таки платили, почему-то никого не смущает.
«Долгов по ЖКХ не существует. Межбюджетный трансферт — это выделение денежных средств из федерального бюджета. Те суммы, которые присылают жильцам на оплату ЖКХ, их бухгалтерия с этого счёта уже списала. Требование квартплаты — это вторичное взимание и вымогательство!», — гласит текст прокламации «граждан СССР», опубликованный в одной из белгородских групп в соцсетях.
Как нетрудно догадаться, есть «граждане Союза» и в Белгородской области. Только за 2023 год в прокуратуру региона от них поступили 104 обращения. Как Бел.Ру сообщили в пресс-службе ведомства, касались они в основном «нарушения прав в сфере ЖКХ».
Заявители жаловались на неправомерное (по их мнению) отключение света за неоплату, выражали несогласие с вынесенными судами решениями о взыскании долгов по коммуналке, сетовали на нежелание полиции рассматривать заявления в отношении «Газпрома» и Белгородэнергосбыта.
Подробнее о последнем сообщали и в самой компании: энергетикам от жителей сёл и Белгорода не раз поступали обращения от «божественных сущностей, воплощённых в телах человеческих женского и мужского чина» и «сыновей и дочерей Неба, потомков русов, царей и вольных хлебопашцев». В народе, к слову, «божественных сущностей» быстро опустили на землю, иронично окрестив «граждан СССР» «некрокоммунистами». Об истоках движения Бел.Ру рассказывало в отдельной публикации.
Отдельно стоить отметить жалобы «граждан» в прокуратуру на якобы неправомерные действия госорганов и властей из-а отсутствия у последних «правопреемства с органами государственной власти СССР».
«Требования граждан состояли в немедленном подключении к жизнеобеспечивающим ресурсам, возбуждении уголовных дел в отношении сотрудников ресурсоснабжающих организаций и сотрудников администрации», — сообщает пресс-служба прокуратуры.
На жалобы «граждан» серьёзно реагировать в белгородской прокуратуре не стали — с логикой у ведомства всё в порядке. А вот у «граждан» — не очень: зачем вообще писать обращения в органы, если те априори заняты «неправомерной деятельностью»? Без партийных ста грамм тут точно не разобраться.
Несмотря на повсеместные отказы, неутомимая борьба «граждан» продолжается. Преимущественно её ведут на «бумажном фронте»: заваливают инстанции обращениями разной степени бредовости, пишут кляузы, ходят по бесконечным и бессмысленным судам.
Помимо прокуратуры «граждане СССР» направляют письма и в аппарат Уполномоченного по правам человека. Как Бел.Ру сообщили в ответ на запрос, за 2023 год в аппарат поступило 15 обращений от «граждан». По состоянию на февраль 2024 года — ещё шесть.
Требования — те же самые: немедленно подключить к бесплатному свету и завести уголовные дела на сотрудников «Газпрома» с чиновниками. Все обращения были рассмотрены, а заявителям дали ответы. Какие — в аппарате не уточнили, но догадаться нетрудно.
За правовой оценкой деятельности журналисты Бел.Ру обратились к адвокатам из бюро GK legal defenders Александру Гордееву и Евгению Кривцуну. Последний также является преподавателем Высшей Школы Правоведения ИГСУ Президентской Академии (РАНХиГС), членом Ассоциации юристов России (Московское отделение) и экс-международным служащим Евразийского экономического союза.
Как и ожидалось, ответ юристов оказался категоричным: с правовой точки зрения притязания «граждан СССР» лишены всякого обоснования, «скорее, это можно назвать желанием, которое ничем, кроме желания, не подтверждается».
«В части желания таких людей получать бесплатно газ следует напомнить, что во времена СССР указанные ресурсы не были бесплатными, как не бесплатны они и сейчас. Отличие заключалось в том, что основным собственником признавалось государство, но для гражданина это не несло в себе сколь-нибудь значимой составляющей», — подчеркнули в диалоге с Бел.Ру юристы.
С тех пор, как РФ стала признанным ООН легитимным государством с рыночной экономикой, система распределения благ стала выстраиваться через систему взимания налогов и распределения их поступления через бюджет. В СССР было немного не так, и люди вправе быть этим фактом недовольны и даже писать из-за этого жалобы. Другое дело, что оснований для удовлетворения подобных обращений никаких нет.
Юристы также объясняют «гражданам СССР» бесперспективность попыток отстоять свои «права» на юридическом поле. Но есть и те, кто банально «разводят» доверчивых и без того не сильно обеспеченных «граждан» на деньги, обещая помочь с заведомо невыполнимыми требованиями. Итог предсказуем и даже печален.
Год назад «граждане СССР» праздновали в одном из сообществ в соцсетях «победу» над «судебными мантиями». Поводом стало то, что Следком не стал возбуждать по рекомендации суда уголовное дело на жительницу Белгородской области, отрицавшую существование РФ. Но юристы с подобным заигрывать не рекомендуют:
«Для привлечения к уголовной ответственности уже будет достаточно призыва к свержению конституционного строя РФ, её территориальной целостности и так далее. Совет один: не увлекаться подобными идеологиями».
Но в идеологии ли дело? В конце концов, Маркс и Энгельс точно не призывали людей заваливать прокуратуру обращениями и саботировать выплаты за газ и свет. В чем же проблема?
За комментарием Бел.Ру обратилось к Екатерине Долговой, муниципальному депутату посёлка Разумное Белгородского района и коммунисту в классическом понимании этого слова. Женщина регулярно реагирует на просьбы и жалобы местных жителей, имеет твёрдую гражданскую позицию и регулярно участвует в различных акциях, в том числе по агитации идей марксизма-ленинизма. И с «гражданами СССР» она лично не знакома.
«С участниками этого кружка по интересам лично не встречалась — слышала о них только. И то очень-очень редко. Я единственный комментарий могу дать: я знаю об их существовании, но ни в какой-либо положительной деятельности, которая как-то бы влияла на улучшение качества жизни населения, они мною замечены не были», — рассказала Бел.Ру депутат.
Журналисты также обратились к квалифицированном психологу с просьбой объяснить мотивы поведения граждан, отрицающих, по сути, объективную реальность. Специалист настоял на том, что в данном случае уже необходима консультация психиатра.
Бел.Ру попросило помочь психиатра. Врач объяснил, что каждый случай в подобной практике уникален, и нужно рассматривать «граждан СССР» в индивидуальном порядке.
На днях в Екатеринбурге задержали мужчину, готовившего теракт в воинской части. Злоумышленником оказался «гражданин СССР». За попытку поджога «партизану» грозит срок.
В прошлом году в Шебекино случилась трагедия: местный житель, также отказывающийся оплачивать счета за газ, подорвал у себя дома газовый баллон. Мужчина погиб, пришедшие же к нему с визитом полицейские отделались ранениями. Погибший также подходил под описание «гражданина СССР» и ранее угрожал убийством электрикам.
При подготовке публикации журналистов Бел.Ру не раз предупреждали, что «граждане СССР» по натуре очень часто обидчивые и злопамятные. Складывается неприятная ситуация: вероятно, десятки жителей региона отрицают государственность РФ, отказываются платить по счетам и создают бесполезную бумажную волокиту в органах. Но экстремистами их не признают — по ряду причин.
Хорошо, что трагедии в Екатеринбурге удалось избежать. Печально, что странные убеждения в Белгородской области привели не так давно к гибели.
Но выводы, похоже, сделали. Хочется верить, что сделают их и «граждане СССР».
*В августе 2022 года Минюст включил «Граждан СССР» в реестр экстремистских организаций. Ранее туда же попал ещё целый ряд подобных объединений.