Своя реальность: как жители Белгородской области «живут» в давно не существующем СССР

С тех пор, как РФ стала признанным ООН легитимным государством с рыночной экономикой, система распределения благ стала выстраиваться через систему взимания налогов и распределения их поступления через бюджет. В СССР было немного не так, и люди вправе быть этим фактом недовольны и даже писать из-за этого жалобы. Другое дело, что оснований для удовлетворения подобных обращений никаких нет.