«Вселить страх в местных»: в России орудуют молодежные этнические «банды»

12 апреля 2023 года в Челябинске на улице Чичерина возле магазина «Магнит» (это место находится недалеко от компьютерного клуба Colizeum) был убит 17-летний местный житель Игорь Евстафьев. По предварительной версии, он и его будущие убийцы были знакомы по игре в компьютерном клубе, но затем поругались в соцсетях.