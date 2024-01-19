«Вселить страх в местных»: в России орудуют молодежные этнические «банды»

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
Перед нападением толпа кричала: «Иди сюда, су*а русская!», а главным участником трэш-стримов из Белгорода оказался 17-летний подросток, к которому за кадром обращались Амиль (Гафаров). На этом основании полиция поначалу решила, что в городе действует этническая банда. Однако вскоре выяснилось, что в числе нападавших есть и русские.
Между тем, нападения в России на коренных жителей со стороны молодежных мигрантских банд, похоже, становятся обыденностью.
Челябинск
12 апреля 2023 года в Челябинске на улице Чичерина возле магазина «Магнит» (это место находится недалеко от компьютерного клуба Colizeum) был убит 17-летний местный житель Игорь Евстафьев. По предварительной версии, он и его будущие убийцы были знакомы по игре в компьютерном клубе, но затем поругались в соцсетях.
Парень пал жертвой этнической молодежной банды, состоящей из уроженцев Таджикистана. Среди них оказались братья Зоир и Тоир Джалиловы, которые учились в Уральском региональном колледже по направлению «правоохранительная деятельность». Позднее выяснилось, что некоторые участники банды даже не говорили по-русски, а нанесший смертельный удар Егору — Шохрон Миров получил российский паспорт по программе переселения соотечественников.
Тверь
В июне в Твери этническая банда, состоящая из детей мигрантов, избивала толпой и ставила на колени подростков ради контента для соцсетей. Как оказалось, они занимались ММА в местных спортивных клубах у своих земляков.
«Привет всем, хочу поделиться ситуацией, которая произошла на днях, младшего брата побили и посадили на колени, стая […] из 8 человек 15-16 лет, все сняли на видео смонтировали и выложили в сеть, всё произошло в микрорайоне Южный», — описывал происходящее брат одного из пострадавших Марк Алексанян.
А уже в июле некто по имени Мага Дадашов выложил видео, как неизвестные мигранты избивают подростка. Оно называлось «Парни из московского района избивают людей за внешний вид».
В соцсетях писали, что нападавшие называли себя «азербайджанскими скинхедами».
Электросталь
Летом 2023 года в подмосковной Электростали возле алкомаркета неизвестные напали на 19-летнего парня Юрия и срезали скальп. По словам очевидцев, причиной конфликта стала прическа парня — его волосы были покрашены в зеленый цвет, он увлекался панк-музыкой и аниме.
Полиция вскоре задержала нападавших, уроженцев Таджикистана Зафира Разокова и Илью Тайнгушева, проживающих в Коми и Калужской области соответственно. По данным следствия, один из них раньше привлекался к уголовной ответственности за грабеж и кражу.
Москва
Летом в московском районе Гольяново орудовала группа из трех мигрантов, которые на протяжении почти шести месяцев держали в страхе местных школьников и забирали у них ценности и деньги, угрожая расправой.
Балашиха
В подмосковной Балашихе группа мигрантов, идентифицирующая себя как «шариатский патруль», нападала на местных подростков из-за их внешнего вида.
Очевидцы утверждали, что один из нападавших специально использовал тактику, когда подходил к жертве с тыла, чтобы нанести удар и минимизировать риски для себя, а после этого группа продолжала жестоко обращаться с пострадавшими.
Один из пользователей соцсети так рассказывал о произошедшем:
«15 сентября вечером, в Пестовском парке группа из 10-15 человек, большинство из которых были мигрантами, напала на четырех 14-15 летних подростков.
Причиной нападения стали необычные брюки в клетку и длинные волосы одного из подростков. После нападения двоим из четырех молодых людей пришлось принимать медицинскую помощь».
Санкт-Петербург
Мигранты-подростки унижали и избивали случайных прохожих в Петербурге, снимая это на видео для своего телеграмм-канала. Чаще всего нападения происходили возле метро и в торговых центрах. Когда начались задержания полицией, руководитель банды, 18-летний Турал Мамедов, бежал в Азербайджан, но был арестован местными властями и выдан по запросу России.
Нападавшие называли себя «азербайджанской мафией». Их жертвами становились как подвыпившие прохожие, так и подростки и те, кто делал им замечание. Они нападали толпой и по отдельности, ломали скамейки, портили имущество.
Трое из шести задержанных участников банды оказались гражданами России, а четверо из Азербайджана.
«Этнические молодежные преступные группы занимаются не просто преступлениями. Одна из их особенностей — это проявление жестокости с целью вселить страх в их сверстников, коренных жителей. Чаще всего страдают русские дети», — прокомментировал деятельность таких банд член Совета по прави человека при президенте РФ Кирилл Кабанов.
Он убежден, что реакция государства в подобных случаях должна быть максимально жестокой, вплоть до лишения российского гражданства, включая родственников.
«Коллективная ответственность. А с негражданами так вообще — только самые жесткие меры. И не бояться рассматривать подобные дела с позиции экстремизма. Иначе количество наших детей, стоящих на коленях, избитых и даже изнасилованных, будет только расти», — заключил Кабанов.