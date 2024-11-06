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Марина Колодкина

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Декабрь 2022
Денис Буцаев: Новые объекты по обращению с ТКО в Башкирии появятся до конца 2024 г
6 декабря 2022, 13:57
РЭО: 6 регионов России показали лучшие результаты по сбору платежей за вывоз ТКО
5 декабря 2022, 17:47
Ноябрь 2022
Буцаев: самыми популярными лотами на Бирже ВМР оказались отходы от электроники
27 ноября 2022, 18:52
ИНВИТРО предлагает минус 25% на лабораторные исследования
10 ноября 2022, 07:37
«Ред Булл» сохранит свои гоночные программы в «Формуле-1»
9 ноября 2022, 16:35
В начале декабря в России пройдет Конгресс молодых ученых
9 ноября 2022, 08:31
Горы по колено. Как слабовидящая белгородка покоряет вершины
8 ноября 2022, 20:04
Дани Алвес считает, что судьба вернула ему долг четырехлетней давности
8 ноября 2022, 16:25
В Красноярске стартовал первый этап конкурса спортивных комментаторов
8 ноября 2022, 14:16
Генри решил найти «Ливерпулю» новых акционеров
7 ноября 2022, 18:46
Герой нашего времени: 25-летний белгородец стал поэтом после страшной аварии
7 ноября 2022, 16:13
В Альфа-Банке предложили отраслевое решение для розничной торговли
7 ноября 2022, 13:00
«Донецкгормаш»: от паровых машин Боссе до гигантов горнодобывающей промышленности
7 ноября 2022, 00:00
Карибский кризис: что помогло избежать ядерной войны 60 лет назад?
4 ноября 2022, 18:19
Бивол считает бой с Рамиресом самым трудным в карьере
3 ноября 2022, 15:57
В Карелии планируется проведение обучения медиков для работы в зоне СВО
2 ноября 2022, 18:15
Нагельсман назвал зрелой игру «Баварии» против «Интера»
2 ноября 2022, 15:14
Ворошиловка - рязанский посёлок, названный в честь луганского маршала
2 ноября 2022, 00:00
ИРИ: Успехи Ярославской области вошли в проект «20 главных событий России за 20 лет»
1 ноября 2022, 19:31
Канселу может стать игроком мадридского «Реала»
1 ноября 2022, 17:43

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