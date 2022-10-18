В Белгородской области пациентов больниц научат вести себя при обстреле

Почему в больницах окна не заклеены? Персонал во время обстрелов не знает, как себя вести: не дают инструкций пациентам, во время обстрелов смотрят в окно.
Анастасия Путинцева
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что с врачами и медицинским персоналом власти провели инструктаж по поведению в случае обстрела, а вот пациентов вести себя в случае ЧП не научили. Этот недочёт обязательно исправят.
Инструктаж врачей, медицинского персонала провели, а вот для тех людей, которые находятся в больницах, этого не сделали. Благодаря вашему обращению мы поправим эту ситуацию и порядок наведём, такое поручение минздраву я уже дал.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области