Сколько потратили на организацию театрального фестиваля в Белгороде

Гастроли со спектаклем «Двое и море» обошлись в 230 тысяч рублей, а участие на фестивале спектакля «Евгений Онегин» с Дмитрием Дюжевым стоило ещё 321 тысячу рублей. А на гастроли со спектаклем «Невеста напрокат» по пьесе В. В. Долгачева потратили 400 тысяч рублей. Итого — 1,3 млн рублей. Все закупки состоялись у единственных поставщиков, а подробности заключения договоров не разглашаются.