Сколько потратили на организацию театрального фестиваля в Белгороде

Фестиваль стартовал в Белгороде 17 сентября. В нём приняли участие более 10 коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Мурманска и Луганска. Спектакли показали на сцене белгородского драмтеатра, в филармонии и зрительном зале Белгородского государственного института искусств и культуры.
Журналисты «Бел.Ру» изучили закупочную деятельность БГАДТ им. М. С. Щепкина и узнали, сколько потратила организация на проведение культурного фестиваля. Из всех заявленных спектаклей в программе контракты через электронные торги заключали только в пяти случаях.
На гастроли со спектаклем «Страх» А. Афиногенова в проводимом театральном фестивале потратили 200 тысяч рублей. На оказание транспортных услуг по перевозке декораций молодёжного театра на Фонтанке из Санкт-Петербурга выделили ещё 240 тысяч рублей.
Гастроли со спектаклем «Двое и море» обошлись в 230 тысяч рублей, а участие на фестивале спектакля «Евгений Онегин» с Дмитрием Дюжевым стоило ещё 321 тысячу рублей. А на гастроли со спектаклем «Невеста напрокат» по пьесе В. В. Долгачева потратили 400 тысяч рублей. Итого — 1,3 млн рублей. Все закупки состоялись у единственных поставщиков, а подробности заключения договоров не разглашаются.
Что касается ещё шести спектаклей, которые состоялись в Белгороде, по ним документов о закупках нет.