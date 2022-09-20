В белгородском УМВД прокомментировали драку в театре Старого Оскола

Инцидент произошёл в театре для детей и молодёжи имени Б. И. Равенских 14 сентября. В день открытия продажи билетов на следующий месяц у кассы с шести утра образовалась очередь. Желающие попасть в театр составили список с фамилиями и разошлись. За час до старта продажи, когда открылась касса, началась неразбериха. Она и привели к рукоприкладству.
В управлении МВД по Белгородской области журналистам «Бел.Ру» рассказали, что 14 сентября в 11:53 в УМВД России по Старому Осколу поступило сообщение о том, что в театре между мужчиной и женщиной произошёл конфликт.
Сотрудники полиции выехали на место. К моменту их прибытия мужчины в театре не было. Присутствующие рассказали, что претензий никто ни к кому не имеет. Каких-либо других обращений по данному факту в органы внутренних дел не поступало.