На границе России и Грузии появится мобилизационный пункт

На российско-грузинской границе появится передвижной мобилизационный пункт. Речь идёт о КПП «Верхний Ларс» в Северной Осетии. Мобилизованным там начнут раздавать повестки. Точная дата не называется.
После объявления частичной мобилизации в РФ увечилось количество желающих покинуть территорию России. Россияне теперь могут проходить границу и пешком, ранее — только на машине. На дороге же образовались многокилометровые пробки.
Тем временем попадающим под мобилизацию жителям Курской области разрешили покидать регион. Решение приняли после объявления Минобороны о том, что при частичной мобилизации ограничений на передвижение граждан нет.