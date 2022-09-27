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На границе России и Грузии появится мобилизационный пункт

27 сентября 10:04
Фото: Bel.ru
Передвижной пункт военкомата появится на КПП «Верхний Ларс» в Северной Осетии, пишут «Народные новости».

На российско-грузинской границе появится передвижной мобилизационный пункт. Речь идёт о КПП «Верхний Ларс» в Северной Осетии. Мобилизованным там начнут раздавать повестки. Точная дата не называется.

После объявления частичной мобилизации в РФ увечилось количество желающих покинуть территорию России. Россияне теперь могут проходить границу и пешком, ранее — только на машине. На дороге же образовались многокилометровые пробки.

Тем временем попадающим под мобилизацию жителям Курской области разрешили покидать регион. Решение приняли после объявления Минобороны о том, что при частичной мобилизации ограничений на передвижение граждан нет.

 

#Евгений Грицков
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