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В Пасхальную ночь белгородцы смогут уехать домой на двух автобусах

23 апреля 08:25
Фото: Бел.Ру
Они начнут работать 24 апреля в 02:30 после праздничной службы в храмах центра города, сообщает пресс-служба ЕТК.
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Пасха

После праздничной службы в храмах в ночь на 24 апреля в 02:30 (по мск) в Белгороде запустят два автобуса, на которых местные жители смогут добраться домой.

Так, один из них стартует от Смоленского собора на Гражданском проспекте, 38. Он проедет по улицам Попова, Преображенской, пр. Богдана Хмельницкого, ул. Щорса, Костюкова, Королёва, Конева, Будённого и Губкина.

Второй автобус будет ждать белгородцев возле Николо-Иоасафовского собора на остановке по ул. Попова. Он проедет по улицам Садовой, Железнякова, пр. Богдана Хмельницкого. Маршрут завершится возле аэропорта, отметили в Единой транспортной компании.

Также 24 апреля в Белгороде будут курсировать два бесплатных автобуса № 10 и № 223у. Они довезут горожан до Юго-Западного кладбища и Ячнево. В этот же день продолжат работать маршруты № 43 и № 229, однако там за проезд придётся заплатить.

В Белгороде запустят два бесплатных автобуса на Пасху
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