В Пасхальную ночь белгородцы смогут уехать домой на двух автобусах

Также 24 апреля в Белгороде будут курсировать два бесплатных автобуса № 10 и № 223у. Они довезут горожан до Юго-Западного кладбища и Ячнево. В этот же день продолжат работать маршруты № 43 и № 229, однако там за проезд придётся заплатить.