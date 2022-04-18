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В Курске мужчина избил трёх официанток в кафе

18 апреля 08:10
Фото: Курские известия, кадр из видео
Подозреваемый сидел в компании троих мужчин. Он вёл себя агрессивно и оскорблял девушек, а после этого напал на них. Личности всех участников инцидента уже установила полиция. Об этом сообщают «Курские известия».

В соседнем Курске мужчина в кафе напал на трёх официанток. Мужчина сидел в компании с тремя приятелями. Он оскорблял девушек, а потом напал на них. Личности участников происшествия правоохранители уже установили.

Как пишет издание, инцидент произошёл 15 апреля. Женщина, которая стала свидетелем произошедшего, рассказала, что девушки разговаривали с посетителем вежливо. Он называл официанток «последними словами», а потом бил кастетом по лицу. Полиция при этом ехала долго.

Мать одной из пострадавших девушек связалась с журналистами и сообщила, что побои уже сняли. Потерпевшие написали заявления в полицию, однако продвижение дела пока ждут, поскольку были выходные. Владелец в свою очередь проявил себя с лучшей стороны и сотрудничал с правоохранителями. Женщина также отметила, что подобное произошло в заведении впервые. Там нет охраны, поскольку кафе семейного типа, таких инцидентов там ранее не было.

Полиция уже установила личности участников произошедшего. Пока правоохранители проводят необходимые проверки. Действиям установленных лиц дадут правовую оценку.

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