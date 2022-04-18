В Курске мужчина избил трёх официанток в кафе

Мать одной из пострадавших девушек связалась с журналистами и сообщила, что побои уже сняли. Потерпевшие написали заявления в полицию, однако продвижение дела пока ждут, поскольку были выходные. Владелец в свою очередь проявил себя с лучшей стороны и сотрудничал с правоохранителями. Женщина также отметила, что подобное произошло в заведении впервые. Там нет охраны, поскольку кафе семейного типа, таких инцидентов там ранее не было.