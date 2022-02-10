В Белгородской области стало больше заболевших студентов колледжей

Об этом сообщила замначальника регионального министерства образования Екатерина Клименченко. Она отметила, что в регионе стало больше заболевших среди учащихся учреждений среднего профессионального образования. Также стало больше закрытых на карантин по ОРВИ и гриппу групп в детских садах.

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