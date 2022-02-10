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В Белгородской области стало больше заболевших студентов колледжей

10 февраля 13:14
Фото: ИА «Бел.Ру»
Об этом сообщила замначальника регионального министерства образования Екатерина Клименченко. Она отметила, что в регионе стало больше заболевших среди учащихся учреждений среднего профессионального образования. Также стало больше закрытых на карантин по ОРВИ и гриппу групп в детских садах.

По словам Клименченко, в образовательных учреждениях Белгородской области ситуация по заболеваемости ОРВИ, гриппом и ковидом стабильна. Но по учреждениям среднего профессионального образования отмечается небольшой прирост инфицированных.

На сегодняшний день коронавирусом болеют 609 школьников и 263 сотрудника общеобразовательных учреждений. Что касается воспитанников детских садов, инфицированы три ребёнка. Ещё заболели два сотрудника.

В учреждениях СПО коронавирус обнаружили у 107 обучающихся. Среди педсостава заболел 31 сотрудник. При этом закрытых школ, детских садов и учреждений СПО из-за вируса в регионе нет.

По распространению ОРВИ и гриппа, как отметила Клименченко, на 10 февраля заболели 14 388 школьников и 935 сотрудников общеобразовательных учреждений. Закрыли на карантин 15 школ.

В детских садах болеют 366 воспитанников и 49 сотрудников. Закрыто 10 дошкольных учреждений. Это больше, чем было ранее.

В учреждениях СПО инфицировались 1867 обучающихся и 122 сотрудника. При этом на дистанционное обучение никого не перевели.

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#Новости#Карантин#Коронавирус#Заболеваемость гриппом и орви#Дистанционное обучение#Ученики#Спо#Эксклюзив#Общество
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