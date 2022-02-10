В Белгородской области стало больше заболевших студентов колледжей

По словам Клименченко, в образовательных учреждениях Белгородской области ситуация по заболеваемости ОРВИ, гриппом и ковидом стабильна. Но по учреждениям среднего профессионального образования отмечается небольшой прирост инфицированных.
На сегодняшний день коронавирусом болеют 609 школьников и 263 сотрудника общеобразовательных учреждений. Что касается воспитанников детских садов, инфицированы три ребёнка. Ещё заболели два сотрудника.
В учреждениях СПО коронавирус обнаружили у 107 обучающихся. Среди педсостава заболел 31 сотрудник. При этом закрытых школ, детских садов и учреждений СПО из-за вируса в регионе нет.
По распространению ОРВИ и гриппа, как отметила Клименченко, на 10 февраля заболели 14 388 школьников и 935 сотрудников общеобразовательных учреждений. Закрыли на карантин 15 школ.
В детских садах болеют 366 воспитанников и 49 сотрудников. Закрыто 10 дошкольных учреждений. Это больше, чем было ранее.
В учреждениях СПО инфицировались 1867 обучающихся и 122 сотрудника. При этом на дистанционное обучение никого не перевели.