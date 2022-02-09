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Горбольница № 1 в Белгороде всё время работает как ковидный госпиталь

9 февраля 07:20
Фото: Бел.Ру
Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников заявил, что медучреждение полностью отдано под ковидный госпиталь.

Читатели прислали «Бел.Ру» жалобу на ситуацию с горбольницей № 1. По мнению белгородцев, медучреждение пустует. Однако известно, что больница с начала пандемии стала ковид-госпиталем.

Редакция узнала у министра здравоохранения региона Андрея Иконникова, задействованы ли все площади больницы. Чиновник заявил, что медучреждение полностью находится в работе, в том числе и терапевтический корпус.

При этом ранее министр заявлял об освобождении первой площадки от ковид-больных горбольницы № 2 после открытия инфекционных центров. Что будет происходить с медучреждением дальше, чиновник не ответил.

Экс-главврач горбольницы № 2 Белгорода Антон Бондарев отмечал, что было много разговоров о сносе зданий, однако реальных действий и подобной информации от власти не было.

Антон Бондарев: Старые здания горбольницы № 1 использовать нельзя
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#Новости#Андрей иконников#Белгород#Горбольница №1#Эксклюзив#Медицина
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