Метель и сильный ветер надвигаются на Белгородскую область

В Гидрометцентре добавили, что в Белгороде 31 января ночью пройдёт снег при -1 ˚С. Днём около 0 ˚С и снег с дождём. В Новом Осколе и Старом Осколе температура составит -1…+1 ˚С, в Валуйках 0…+1 ˚С. Во всех трёх городах также в течение суток ожидаются осадки.