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Метель и сильный ветер надвигаются на Белгородскую область

30 января 13:24
Фото: «Бел.Ру»
Ночью 31 января в регионе ожидается мороз, но днём столбики термометров могут подняться до +3 ˚С, предупреждают в МЧС. Порывы ветра при этом будут достигать 17 м/с.
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Погода

В последний день января в Белгородской области установится облачная погода. Ночью пройдёт снег — в зависимости от района небольшой или умеренный. Температура составит от -5 ˚С до 0 ˚С.

Днём снег продолжится, местами ожидается метель. Столбик термометра при этом может подняться до +3 ˚С. Юго-западный ветер будет со скоростью 9-14 м/с. Местами порывы могут достигать 17 м/с.

В Гидрометцентре добавили, что в Белгороде 31 января ночью пройдёт снег при -1 ˚С. Днём около 0 ˚С и снег с дождём. В Новом Осколе и Старом Осколе температура составит -1…+1 ˚С, в Валуйках 0…+1 ˚С. Во всех трёх городах также в течение суток ожидаются осадки.

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