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Метель

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2024
Сильный ветер и метель надвигаются на Белгородскую область
Завтра в регионе будет облачно и морозно, ожидается снег и сильный ветер. Температура воздуха упадёт до -13 °С. Прогнозом погоды на четверг поделились в областном МЧС.
10 января, 12:20
2023
Метель, сильный ветер и похолодание: в Белгородской области ожидается суровая погода
На дорогах возможны снежные заносы и гололедица. Местами порывы ветра достигнут 20 м/с. Похолодает до -14 ˚С, предупредили в МЧС.
13 декабря 2023, 12:44
МЧС: Белгородскую область вновь заметёт, будет скользко
На дорогах во вторник возможны снежные заносы и гололедица. Столбик термометра не опустится ниже -6 °С, сообщили в региональном МЧС.
11 декабря 2023, 12:41
«Повезло, но есть одно НО…»: замгубернатора — об уборке снега в Белгородской области
11 декабря 2023, 07:16
Мороз и метель надвигаются на Белгородскую область
Порывы ветра достигнут 17 м/с. На дорогах ожидается гололедица. Прогноз погоды на 28 ноября, вторник, опубликовали в региональном МЧС.
27 ноября 2023, 12:25
«Сложная погода»: Гидрометцентр предупредил белгородцев об опасном явлении
20 ноября 2023, 06:55
МЧС предупредило белгородцев об ухудшении погоды
На территории области ожидаются метель и налипание мокрого снега, на дорогах — снежные заносы. Прогноз погоды опубликовало региональное ГУ МЧС.
17 февраля 2023, 12:01
2022
Белгородскую область во вторник накроет метель
17 января 2022, 12:47
2021
В Белгородской области ожидают резкое ухудшение погоды
24 декабря 2021, 11:18

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