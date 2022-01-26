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Белгородцев отвлекают от поиска работы домашние дела, усталость и лень

26 января 10:15
Фото: Бел.Ру
Только 47% жителей областного центра ни на что не отвлекаются в процессе поиска работы. Результаты опроса опубликовал портал SuperJob.

20% жителей Белгорода главной причиной, отвлекающей от поиска работы, назвали домашние дела. При этом каждый второй белгородец организует поиски работы так, чтобы не отвлекаться на другие дела.

По данным опроса, 16% жителей областного центра отвлекаются из-за усталости, 13% опрошенных отвлекающей от поиска работы причиной называют личные качества — лень, неуверенность и безответственность. Ещё 12% рассказали, что от поисков работы их отвлекают соцсети и интернет.

Как признали 8% респондентов, они в целом не понимают процесса поиска работы, а 6% отвлекаются на хобби и увлечения. По 2% белгородцев отмечают, что их отвлекают телефонные звонки и встречи с друзьями. По 1% жителей Белгорода винят погоду и телевизор.

В целом же ничто не отвлекает только 47% белгородцев. Чаще отвлекаются из-за личных качеств, интернета и увлечений мужчины. Что касается женщин, то им мешают усталость и домашние дела. При этом 51% женщин организовали поиски так, чтобы не отвлекаться.

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#Новости#Опрос#Поиск работы#Общество
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