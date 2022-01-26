Белгородцев отвлекают от поиска работы домашние дела, усталость и лень

В целом же ничто не отвлекает только 47% белгородцев. Чаще отвлекаются из-за личных качеств, интернета и увлечений мужчины. Что касается женщин, то им мешают усталость и домашние дела. При этом 51% женщин организовали поиски так, чтобы не отвлекаться.