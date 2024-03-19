Поиск работы

БФТ-Холдинг перевел органы СЗН на оказание госуслуг на базе ЕЦП «Работа в России»

В 2023 году БФТ-Холдинг перевел услуги службы занятости города Москвы в электронный формат. Столица подключила к платформе более 1000 сотрудников и стала самым крупным из регионов, которые перешли на обслуживание населения в электронном виде.