Поиск работы

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2024
БФТ-Холдинг перевел органы СЗН на оказание госуслуг на базе ЕЦП «Работа в России»
В 2023 году БФТ-Холдинг перевел услуги службы занятости города Москвы в электронный формат. Столица подключила к платформе более 1000 сотрудников и стала самым крупным из регионов, которые перешли на обслуживание населения в электронном виде.
19 марта, 13:02
Безработных в Белгородской области оказалось больше, чем у регионов-соседей
4 марта, 07:01
2023
Одиннадцать крупных предприятий пострадали после обстрелов Шебекинского горокруга
19 июня 2023, 06:51
РПЦ утвердила молитву «по случаю поиска работы»
На заседании Священного синода Русской православной церкви утвердили ряд богослужебных текстов. Чин молебного пения уже опубликовали, сообщают «Новые известия».
17 мая 2023, 11:39
В Белгородской области на 13,5% сократилось число вакансий
2 марта 2023, 10:45
Белгородская область обошла основных соседей по уровню безработицы
27 февраля 2023, 08:22
Ищущим работу белгородцам помогут с переселением в другой регион
Список граждан, которые могут рассчитывать на помощь, расширили. Изменения в ФЗ вступили в свою силу 11 января, сообщили в Центре занятости Белгородской области.
27 января 2023, 07:15

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