В России продлят программу временной поддержки кредитования субъектов МСП

Сообщается, что решение поможет банкам предоставить льготные кредиты малому и среднему бизнесу, которые не обработали в конце прошлого года в связи с высокой нагрузкой на кредитные организации. Также мера призвана оказать дополнительную поддержку предпринимателям в случае ухудшения ситуации с ковидом.