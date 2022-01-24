В России продлят программу временной поддержки кредитования субъектов МСП

С 24 января Банк России возобновил временный механизм поддержки кредитования субъектов МСП. Поддержат отрасли, на которые наиболее негативно повлияли меры против распространения коронавируса.
Сообщается, что решение поможет банкам предоставить льготные кредиты малому и среднему бизнесу, которые не обработали в конце прошлого года в связи с высокой нагрузкой на кредитные организации. Также мера призвана оказать дополнительную поддержку предпринимателям в случае ухудшения ситуации с ковидом.
Возобновили меру с сегодняшнего дня, 24 января. Банк России будет предоставлять кредиты по указанному механизму до 31 марта включительно.