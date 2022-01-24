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В России продлят программу временной поддержки кредитования субъектов МСП

24 января 13:44
Фото: Бел.Ру
Коснётся поддержка тех отраслей бизнеса, которые наиболее подвержены негативному влиянию комплекса противоэпидемиологических мер. Об этом сообщили в Банке России.

С 24 января Банк России возобновил временный механизм поддержки кредитования субъектов МСП. Поддержат отрасли, на которые наиболее негативно повлияли меры против распространения коронавируса.

Сообщается, что решение поможет банкам предоставить льготные кредиты малому и среднему бизнесу, которые не обработали в конце прошлого года в связи с высокой нагрузкой на кредитные организации. Также мера призвана оказать дополнительную поддержку предпринимателям в случае ухудшения ситуации с ковидом.

Возобновили меру с сегодняшнего дня, 24 января. Банк России будет предоставлять кредиты по указанному механизму до 31 марта включительно.

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#Новости#МСП#Поддержка#Экономика
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